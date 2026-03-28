快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧指自己最早提育兒政策 黃國昌競辦：新北不需要只會喊口號的人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到汐止中正市場掃街拜票。記者游明煌／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到汐止中正市場掃街拜票。記者游明煌／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，她最早提出育兒相關補助和優惠措施的政見，「六大福利政見」除了免費營養午餐，也有減輕門診和這個住院的部分負擔、早產兒家庭津貼3萬元。民眾黨新北市長參選人黃國昌競總發言人戴于文表示，新北市不需要只會喊口號的參選人，而是能真正落實執行的市長。

2026九合一選舉

戴于文表示，蘇巧慧雖強調自己最早提出相關政見，但新北市民更在意的是，政策做不做得到、能不能長久執行。民進黨長期執政中央，資源充足，如果真的做得好，為何年輕家庭的壓力至今仍未改善，更讓台灣的出生率淪為世界倒數第一？

戴于文說，請問蘇巧慧在擔任立委期間有過任何有效監督，抑或是放任民進黨政府浪擲預算，才出現斥資4,484億成立少子化辦公室，卻被黃國昌揭露根本沒實際運作，兩相對比就可以清楚得知誰才是真正在乎三明治世代的困境。

更關鍵的是，蘇巧慧所提出的六大福利政策，迄今無法清楚說明財源，錢從哪裡來、能不能穩定發放、要多編列多少的預算，一概不回答，空有口號爾爾。如果只是持續開支票、比誰給得多，本質上就是不負責任的「撒幣式政策」，不過是在欺騙市民。

戴于文強調，黃國昌主張的是完整且可持續的育兒支持體系，而不是選前短期加碼。舉例而言，在其所提出的「新北教育六處方」政見中，效法紐約市2-care政策，落實0-6歲完全照顧實質免學費、擴大公托滿足超過70%的就讀需求，「打造新北居住正義」政見中，提出育兒租補加碼，比照中央擴大租補至每個月8,000-12,000元，真正解決年輕父母們所面臨的問題。此外，黃國昌在提出政見時，亦會清楚指出財源，並能獲得專家學者們的背書與肯定。

戴于文呼籲，蘇巧慧別再繼續以此等淺碟的形式、輕浮的態度對待本應嚴肅正視的政見，否則的話終將被看破手腳，招致新北市民唾棄。

部分負擔 政見 營養午餐 蘇巧慧 黃國昌 民進黨 民眾黨 育兒

延伸閱讀

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

柯志恩政見提高雄亞灣發展、打造郵輪母港 藍綠議會互嗆

蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

相關新聞

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

國民黨新竹縣長初選結果今天揭曉，新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭激烈，選情備受地方政壇關注。此次初選採「3成黨員投票、7成民調」的方式計算總成績，最終將決定代表國民黨角逐2026新竹縣長選舉的人選。

獨／民進黨密談新竹市長人選！傳鎖定「醫工博士」莊競程

新竹市長高虹安在罷免案中以壓倒性票數過關強勢回歸，不僅穩住基本盤，也讓2026連任態勢逐漸明朗。在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長...

選不選彰化縣長？曝謝典霖多次勸進 蔡壁如回應沒把話說死

前立委蔡壁如傳出將選彰化縣長，她坦承彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調做出決策。對於謝衣鳯、謝典霖近來的姊弟之爭， 她說，就是目前國民黨推不出人選，才會傳出由她來選，而謝家是否已經「喬」好，就讓「子彈飛一下」。

參選彰化縣長被民眾黨否認 蔡壁如仍「思考」為黨爭榮譽

民眾黨彰化縣黨部曾否認前立委蔡壁如將代表民眾黨參選彰化縣長，但蔡壁如今天下午仍在彰化大談是否選彰化縣長的話題，並強調在柯文哲被判重刑後，民眾黨是否會因此萎縮或泡沫化，是她思考如何為黨來爭取「榮譽」的想法。

蘇巧慧指自己最早提育兒政策 黃國昌競辦：新北不需要只會喊口號的人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，她最早提出育兒相關補助和優惠措施的政見，「六大福利政見」除了免費營養午餐，也有減輕門診和這個住院的部分負擔、早產兒家庭津貼3萬元。民眾黨新北市長參選人黃國昌競總發言人戴于文表示，新北市不需要只會喊口號的參選人，而是能真正落實執行的市長。

年底大選 「陳玉珍、楊鎮浯、李文良」金門縣長潛在候選人首同框

金門縣李氏宗親會今日舉行第8屆理事長就職典禮，由縣議員李養生接任理事長，吸引近600名來自台灣各地及福建晉江、東南亞宗親齊聚，場面熱絡。不過，場內最大焦點聚焦在年底縣長選戰潛在人選首度同框，包括立委陳玉珍、表態不缺席選戰的前縣長楊鎮浯，以及有意參選的副縣長李文良三人罕見同場，互動都受到關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。