蘇巧慧指自己最早提育兒政策 黃國昌競辦：新北不需要只會喊口號的人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，她最早提出育兒相關補助和優惠措施的政見，「六大福利政見」除了免費營養午餐，也有減輕門診和這個住院的部分負擔、早產兒家庭津貼3萬元。民眾黨新北市長參選人黃國昌競總發言人戴于文表示，新北市不需要只會喊口號的參選人，而是能真正落實執行的市長。

戴于文表示，蘇巧慧雖強調自己最早提出相關政見，但新北市民更在意的是，政策做不做得到、能不能長久執行。民進黨長期執政中央，資源充足，如果真的做得好，為何年輕家庭的壓力至今仍未改善，更讓台灣的出生率淪為世界倒數第一？

戴于文說，請問蘇巧慧在擔任立委期間有過任何有效監督，抑或是放任民進黨政府浪擲預算，才出現斥資4,484億成立少子化辦公室，卻被黃國昌揭露根本沒實際運作，兩相對比就可以清楚得知誰才是真正在乎三明治世代的困境。

更關鍵的是，蘇巧慧所提出的六大福利政策，迄今無法清楚說明財源，錢從哪裡來、能不能穩定發放、要多編列多少的預算，一概不回答，空有口號爾爾。如果只是持續開支票、比誰給得多，本質上就是不負責任的「撒幣式政策」，不過是在欺騙市民。

戴于文強調，黃國昌主張的是完整且可持續的育兒支持體系，而不是選前短期加碼。舉例而言，在其所提出的「新北教育六處方」政見中，效法紐約市2-care政策，落實0-6歲完全照顧實質免學費、擴大公托滿足超過70%的就讀需求，「打造新北居住正義」政見中，提出育兒租補加碼，比照中央擴大租補至每個月8,000-12,000元，真正解決年輕父母們所面臨的問題。此外，黃國昌在提出政見時，亦會清楚指出財源，並能獲得專家學者們的背書與肯定。

戴于文呼籲，蘇巧慧別再繼續以此等淺碟的形式、輕浮的態度對待本應嚴肅正視的政見，否則的話終將被看破手腳，招致新北市民唾棄。