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國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

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國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部外也聚集不少關心選情的民眾與支持者，在場圍觀開票過程，氣氛相當關注。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣黨部外也聚集不少關心選情的民眾與支持者，在場圍觀開票過程，氣氛相當關注。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長初選結果今天揭曉，新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭激烈，選情備受地方政壇關注。此次初選採「3成黨員投票、7成民調」的方式計算總成績，最終將決定代表國民黨角逐2026新竹縣長選舉的人選。

2026九合一選舉

今天下午4點左右，新竹縣13鄉鎮市黨員投票陸續開票，國民黨新竹縣黨部同步進行開票作業。黨部外也聚集不少關心選情的民眾與支持者，在場圍觀開票過程，氣氛相當關注。

黨部表示，預計下午5點半前完成黨員投票開票並公布結果，隨後將揭露民調結果。此次民調由3家機構共同執行，分別為艾普羅民意調查股份有限公司、全方位市場調查公司，以及世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心。

陳見賢競選辦公室表示，陳見賢預計今天下午5點半抵達競選總部，等待初選結果公布。徐欣瑩競選辦公室則指出，徐欣瑩目前尚未確定抵達時間，將視開票進度再對外說明。

此次國民黨新竹縣長初選競爭激烈，被視為攸關藍營2026地方選舉布局的重要一役，結果出爐後，黨內能否迅速整合、凝聚支持力量，也成為地方政壇關注焦點。

國民黨新竹縣長初選結果今天揭曉。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長初選結果今天揭曉。記者郭政芬／攝影

新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭激烈，選情備受地方政壇關注。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭激烈，選情備受地方政壇關注。記者郭政芬／攝影

陳見賢 徐欣瑩 國民黨 民調

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