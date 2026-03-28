國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

前立委蔡壁如傳出將選彰化縣長，她坦承彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調做出決策。對於謝衣鳯、謝典霖近來的姊弟之爭， 她說，就是目前國民黨推不出人選，才會傳出由她來選，而謝家是否已經「喬」好，就讓「子彈飛一下」。

2026-03-28 16:06