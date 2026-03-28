年底大選 「陳玉珍、楊鎮浯、李文良」金門縣長潛在候選人首同框

金門縣李氏宗親會今日舉行第8屆理事長就職典禮，由縣議員李養生接任理事長，吸引近600名來自台灣各地及福建晉江、東南亞宗親齊聚，場面熱絡。不過，場內最大焦點聚焦在年底縣長選戰潛在人選首度同框，包括立委陳玉珍、表態不缺席選戰的前縣長楊鎮浯，以及有意參選的副縣長李文良三人罕見同場，互動都受到關注。

今日到場除了陳玉珍、楊鎮浯、李文良，還有台灣李氏宗親總會長李全教、縣議會議長洪允典等人出席，場面盛大。

典禮由卸任理事長李金贊交接印信給李養生，象徵會務傳承。李金贊回顧任內推動兩岸謁祖及海外宗親交流成果，強調宗族凝聚力的重要，並期許新任團隊在既有基礎上持續拓展，深化宗親連結。

李文良在致詞時以「李家人」自居，表示過去多次主持交接典禮，但此次「特別感動」，強調李氏宗親不僅在金門，也在兩岸開枝散葉，並以「一棒接一棒，棒棒都是強棒」期許宗親持續壯大。

陳玉珍則提及媽媽也是姓李的，所以她也是「自家人」，當年競選立委時，在古寧頭拿下7成選票，特別感謝李氏宗親會幫忙；此外，她也肯定李養生長期投入宗親與縣政事務，指出李氏宗親在各界表現亮眼，盼共同推動金門進步。

楊鎮浯則著重組織經營，原任理事長李金贊替李氏宗親凝聚力、宗親會蓬勃發展打下基礎，新任理事長李養生熱心、不怕辛苦，一棒接一棒，感謝2位對李氏宗親會付出。

場邊互動更耐人尋味，陳玉珍與楊鎮浯談笑風生、不時交頭接耳，引發關注，兩人事後表示，主要討論金門發展與選舉議題。據了解，兩人相識逾40年，彼此的家人都是好友，陳玉珍更以「青梅竹馬」形容彼此關係，在競爭態勢下仍保有合作空間。

值得注意的是，李全教與兩人都有交情，在他的搓和協調，當場促成兩人握手合影，強調「國民黨是一個大家庭」，呼籲團結整合，選出最適合帶領金門的人。這也是國民黨正式提名陳玉珍後，兩人首度公開同框，合影時笑容滿面，釋出一定程度的善意訊號。

地方人士分析，金門選舉長期受宗親系統影響，此次宗親會交接不僅展現動員實力，也成為各陣營試探水溫的重要場域，隨著三人同台，年底縣長選戰「三腳督」態勢逐漸浮現，未來整合與否，將牽動選情發展。

場邊互動更耐人尋味，立委陳玉珍與前縣長楊鎮浯兩人談笑風生、不時交頭接耳，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議長洪允典（左）也致贈賀匾給新任李氏宗親會理事長李養生（中）。記者蔡家蓁／攝影

前立委李全教（中）與立委陳玉珍（左）、前縣長楊鎮浯（右）兩人都有交情，在他的促成下，兩人握手合影。記者蔡家蓁／攝影

新任理事長李養生（中左一）致贈匾額給原任理事長李金贊（中左二），感謝他任內對宗親會的付出。記者蔡家蓁／攝影