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選不選彰化縣長？曝謝典霖多次勸進 蔡壁如回應沒把話說死

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
前立委蔡壁如傳出將選彰化縣長，她坦承彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看大局勢，或者是黨協調做出決策。記者劉明岩／攝影
前立委蔡壁如傳出將選彰化縣長，她坦承彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看大局勢，或者是黨協調做出決策。記者劉明岩／攝影

前立委蔡壁如傳出將選彰化縣長，她坦承彰化縣議長謝典霖鼓勵她選，卻一直沒說服她，但她戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調做出決策。對於謝衣鳯、謝典霖近來的姊弟之爭， 她說，就是目前國民黨推不出人選，才會傳出由她來選，而謝家是否已經「喬」好，就讓「子彈飛一下」。

2026九合一選舉

蔡壁如今天下午到彰化市參加「從京華城案看都市計畫法制爭議與司法誤解」記者會前，接受媒體採訪，針對外傳她將參選彰化縣長及如看待立委謝衣鳯及議長謝典霖姊弟之爭。

蔡壁如說，謝典霖鼓勵她選縣長講了很久了，她以為已經說服他了。因為大家都知道民眾黨是小黨，沒人、沒錢、沒組織，在彰化這種地方，選舉要人跟錢聚集。民眾黨創黨主席柯文哲最近有一些想法，又被這樣重判，當然心裡頭會覺得說，如果能夠為民眾黨征戰，能夠取得一席的縣市長，這當然是她應該義不容辭要去做的，但是相對的，她也會覺得，目前她的各方面可能還沒有聚集到位，所以還在思考當中。

儘管蔡壁如話沒說死，但目前網路出現不少她要參選彰化縣長的圖卡，蔡壁如說，也許是有人諷刺她，也可能是支持者做的，但這是凸顯出國民黨推不出縣長人選，顯示基層太焦慮了。蔡壁如強調，戰士沒有選擇戰場的權利，都要看這個大局勢，或者是黨協調要做出怎麼樣的一個決策。

對於謝衣鳯、謝典霖鬧得不可開交的姊弟之爭，蔡壁如說，他們終究是一家人，外界不要太多揣測，他們還是會以家人的思維，至於謝衣鳯參不參選，謝家已經「喬」好了？這要問謝衣鳯，「就讓子彈再飛一下」。

目前在網路傳出一些支持前立委蔡壁如參選彰化縣長的圖卡。圖／取自網路
目前在網路傳出一些支持前立委蔡壁如參選彰化縣長的圖卡。圖／取自網路

柯文哲 彰化縣 蔡壁如 謝典霖 民眾黨 謝衣鳯

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