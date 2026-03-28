金門宗親會活動談選舉 李全教籲推最理想人選

金門副縣長李文良、立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯今天出席地方宗族活動，前立委李全教出席說，陳玉珍要選縣長，喊話楊鎮浯、李文良要一團和氣，選出最能為金門發揮的人。

金門縣李氏宗親會今天舉行第8屆理事長就職典禮，由金門縣無黨籍議員李養生接任理事長，李文良、國民黨籍立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯、台灣李氏宗親總會長李全教、金門縣議會議長洪允典等均出席典禮祝賀，場面盛大。

李文良致詞表示，感謝過去李氏宗親會幹部努力，讓李家不只在金門，也在兩岸成長茁壯；他說，經常主持宗親會交接，今天特別感動，「因為我也姓李，李家一棒接過一棒，棒棒都是強棒」，今天台灣、大陸李氏宗親共襄盛舉，李家肯定會越來越興旺。

陳玉珍說，李養生為李氏宗親、縣政貢獻良多，李氏宗親會是金門非常重要宗族，在各行各業、政界都有傑出表現，希望大家一起讓金門更好。

楊鎮浯指出，原任理事長李金贊替李氏宗親凝聚力、宗親會蓬勃發展打下基礎，新任理事長李養生熱心、不怕辛苦，一棒接一棒，感謝2位對李氏宗親會付出。

李全教說，宗親跟他提到陳玉珍要選縣長，「我跟鎮浯說要好好談一談，包括文良，我們姓李的，希望一團和氣，能夠選出1個我們心目中最理想能夠為金門發揮的人」，他也說，「希望玉珍如果當選，要為金門、為李氏做點事情」。

金門縣長選舉，中國國民黨提名陳玉珍參選，同為國民黨籍的楊鎮浯日前表示今年「絕不缺席」，引發外界聯想。地方上也傳出李文良有意參選金門縣長，針對是否參選，李文良未正面回應，但其友人轉述，李文良私下表態會參選到底。