李四川勤跑基層 出席婦女會團拜自嘲「這次沒聽太太的話」

國民黨新北市長參選人李四川今日勤跑基層，從北海岸石門一路到土城，他先到石門金剛宮及珊瑚貝殼廟參拜，祈求國泰民安，金剛宮董事長還送上「凍蒜可樂」，到土城出席婦女會新春團拜時，更向在場群眾自嘲「這次沒聽太太的話，自己跑出來選舉」引發全場哄堂大笑。

李四川今在土城出席婦女會新春團拜，現場超過 150 桌上千位民眾的熱情支持，李四川還開口唱歌，致詞時也自嘲「這一次我沒有聽太太的話，自己跑出來選舉」引發全場哄堂大笑，他說 ，女性是家裡最重要的力量，就像他的太太不只是撐起半邊天，而是撐起他「全部的天」。

李四川強調，市政的推動需要所有里長、議員與基層民眾共同努力，這是一場團結的戰爭，希望大家能給予他及所有在地國民黨籍候選人最強的支持，他會帶著 42 年的公務專業與行動力奉獻新北，與所有市民一起讓新北市變得更好，讓這股溫暖的力量轉化為實際的市政建設。