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獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

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獨／民進黨密談新竹市長人選！傳鎖定「醫工博士」莊競程

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰趙容萱／新竹即時報導
在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長。對此，莊競程本人暫未回應。圖／取自莊競程臉書
在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長。對此，莊競程本人暫未回應。圖／取自莊競程臉書

新竹市長高虹安在罷免案中以壓倒性票數過關強勢回歸，不僅穩住基本盤，也讓2026連任態勢逐漸明朗。在藍白合可能延續的情況下，民進黨遲未推出人選，據了解，民進黨中央近日密談，勸進前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長。

2026九合一選舉

據了解，民進黨中央近日召開密談會議，積極勸進前立委莊競程參戰新竹市長，並將於4月7日中執會正式拍板提名人選。黨內評估，面對高虹安結合科技族群與中間選民的優勢，必須推出具「專業形象」與「園區連結」的候選人，才有一戰空間。台灣智庫執行長莊競程表示，他有接獲黨中央諮詢，他尊重選對會的決定，未來有需要他貢獻，他會全力以赴。

莊競程具電機與生醫工程背景，曾任交通大學生醫工程研究所助理教授，屬正國會系統。黨內人士分析，新竹作為科技城市，長期以半導體與ICT產業為主軸，若由具生醫與工程跨域背景的莊競程出戰，有機會切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具有一定吸引力，「至少不扣分，是一張安全牌」。

綠營進一步盤點，現階段選戰策略並非一開始就求勝，而是先穩住基本盤、帶動議題與母雞效應，避免重演過去「無人可戰」的困境。事實上，民進黨在新竹市長人選上遲遲未定，過去包括醫師吳國治、議員施乃如、劉康彥、陳建名等人都曾被點名，但多數人婉拒，顯示選情艱困。

觀察莊競程過往戰績，他2020年首度參選立委即以「高學歷素人」之姿，在台中第五選區擊敗尋求連任的國民黨立委沈智慧，一戰成名。當時除個人專業形象外，也仰賴地方組織與政治氛圍加乘，成功撼動藍營鐵票區。

不過2024年選舉，莊競程在藍營整合、盧秀燕力挺之下敗選，但仍拿下11萬餘票，顯示其仍具一定基本盤與動員能力。黨內評估，若能整合派系與組織，加上議題操作，仍具備「逆風作戰」的條件。

新竹市長選戰逐漸成形，一邊是挾罷免勝利氣勢、掌握科技票與中間選民的高虹安；另一邊則是仍在尋找破口、試圖以專業牌突圍的民進黨。隨著4月提名底定，綠營是否押寶莊競程，將成為2026新竹市長選戰的第一個關鍵轉折。

民進黨 莊競程

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