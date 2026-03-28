T台民調領先15%！謝國樑指「和3個月前相同」、童子瑋稱「與綠民調落差很大」

TVBS民調中心昨天公布基隆市長選舉民調，45%表示支持國民黨謝國樑，30%支持民進黨童子瑋，謝支持度領先15%，另有25%表示尚未決定。謝國樑今天回應說，和3個月前領先幅度沒有差別；童子瑋則表示，和他們掌握的客觀民調落差很大，如果真的是這樣，謝國樑也不用那麼緊張。

TVBS民調中心昨公布民調，基隆市長選舉支持對象方面，在謝國樑與童子瑋兩人對決的情況下，有投票意願的市民中，有45%表示支持謝國樑，30%支持童子瑋，謝國樑目前支持度領先15個百分點，另外25%則表示尚未決定。

日前綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小。昨天TVBS的民調公布後，也引起市民討論。

謝國樑和童子瑋今天都出席全國新住民健行暨嘉年華活動，市長謝國樑說，從T台民調來看，三個月前到現在來看，他領先的幅度並沒有差距，差距的是多了6%未決定，顯示有更多的市民朋友想要多看看．多選擇。

謝國樑表示，依民調數據，未決定的比例還有25%，未來幾個月他會繼續努力用施政和論述，爭取這些未決定市民的認同。

議長童子瑋民調回應表示，民進黨基隆市黨部和TVBS台的民調，落差非常大，因此民調參考就好，基本上他們所掌握的所有客觀的民調都在誤差範圍內，他非常有信心，也非常努力，看到民眾對他們的熱情，這是騙不了人的。

童子瑋並說，如果按照他們的邏輯和數據，那謝國樑也不用那麼緊張，3年來難得參加今天這種活動。

TVBS調查是在3月19日至3月26日，共接觸1341位20歲以上基隆市民，其中拒訪為255位，有效樣本1086位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。