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民進黨「新人刺客」參選坦言責任重大 藍營宜蘭市長陳美玲回應了

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨發言人韓瑩（右）昨獲徵召將投入宜蘭市長選戰，今天立即與黨籍縣長參選人林國漳合體參加活動。圖／民眾提供
民進黨發言人韓瑩（右）昨獲徵召將投入宜蘭市長選戰，今天立即與黨籍縣長參選人林國漳合體參加活動。圖／民眾提供

民進黨推出發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰國民黨尋求連任的現任市長陳美玲。陳美玲今天表示，選舉一定有對手，自己就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進；韓瑩坦言責任重大「昨晚有點睡不好」，會謹慎努力面對選戰。

2026九合一選舉

民進黨宜蘭縣黨部昨晚宣布徵召韓瑩，陳美玲今天被問到此事，表示自己就任市長3年多，腳踏實地做每一件事，市政成績有目共睹，無論建設、觀光、文化、教育，都讓市民很有感。年底選戰一定會有對手，就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進、繼續進步。

媒體詢問對手宣告以「新人刺客」參戰，是否有挑釁意味？陳美玲說不會，就是平常心看待，按照自己的步調繼續為宜蘭市努力。

韓瑩昨晚接受徵召後，今天立即與黨籍縣長參選人林國漳合體，赴慈心華德福實驗高中參與活動。她說，過年前就接獲徵詢是否返鄉參選，她考慮許久，是被林國漳「光榮宜蘭」的信念打動才點頭，昨晚公布徵召後「有點睡不好」，覺得責任重大。

韓瑩表示，對手是尋求連任的市長，很多人都說是不可能的任務，但她相信自己有國際外交長才和經濟專業，可提供市民不一樣選擇，會謹慎努力面對選戰，希望大家多給年輕人一點鼓勵。

林國漳說，宜縣市是縣治所在，人口數最多，也是文教區，對民進黨來說一直不是很好選的地方，韓瑩有勇氣挑戰現任市長，且年輕、口才好，思路也清晰，可帶領宜蘭市重新起飛，創造縣市共榮。

國民黨宜蘭市長陳美玲面對韓瑩挑戰，表示就是兢兢業業做好市政工作。本報資料照片
國民黨宜蘭市長陳美玲面對韓瑩挑戰，表示就是兢兢業業做好市政工作。本報資料照片

民進黨 陳美玲

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