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【即時短評】民進黨選舉割喉戰都開打了 國民黨還有空內鬨？

聯合報／ 本報記者程平
距離年底九合一大選投票剩下最後7個月，相較於民進黨頻頻拋出選戰議題，國民黨不但在幾個原具有優勢選區陷入自家人內亂，更還有親美、親中路線需要撫平。圖／聯合報系資料照片
距離年底九合一大選投票剩下最後7個月，相較於民進黨頻頻拋出選戰議題，國民黨不但在幾個原具有優勢選區陷入自家人內亂，更還有親美、親中路線需要撫平。圖／聯合報系資料照片

2026九合一選戰已經開打，為了鞏固及確保2028能繼續執政，民進黨要全力打破目前地方執政與在野5：17的絕對劣勢，賴清德總統很明顯已經在經濟面、民生面、兩岸牌上開始下猛藥；反觀國民黨，不但還有多個既有執政縣市為了人選網內互打，黨內政治領袖更仍在親美、親中路線紛擾中內耗。看看民進黨，國民黨怎還有時間內鬨？

2026九合一選舉

賴總統高喊「AI新十大建設」，但電力不足的疑慮，讓賴總統不能不面對重啟核電的問題。雖然重啟核電讓一些過去堅定反核的民進黨支持者感到不滿，但這樣的聲音並沒有產生撼動賴總統領導的力量，甚至許多民進黨從政者還跟著附和髮夾彎。由此可知，就算重啟核電會讓綠營支持者認知不和諧，但並不會在選舉中影響對民進黨的支持，反倒是能讓中間經濟選民對民進黨政府打破既有的印象。賴總統重啟核電更多的盤算，恐怕是在拓展票源。

而在民生需求方面，賴政府放寬家有未滿12歲孩童即可申請外傭，雖造成重症長者外籍看護申請上的排擠，以及壓縮台籍保母托兒業空間，但144萬家戶可能因此適用，當然也是從選票最大化上的考量。此外，近期行政院不斷拋出的補助加碼，範圍包含老農、身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶，更傳出總統府秘書長潘孟安向獨立機關央行「溝通」鬆綁房貸管制；選舉年執政者推動一系列的有感政策爭取選票，在民主選舉國家也不足為奇。

反倒是國民黨，雖然也在老農年金、健保、國民年金等補貼上持續加碼，但就算能爭取成功，負責執行的是民進黨政府，當然能加到更多的分。況且，國民黨還糾結在賴政府不編列軍人加薪及退警待遇而不審查總預算，更容易讓民進黨塑造為特定族群利益導致停擺國家的錯誤印象；國民黨背負了汙名，還自我閹割預算審查權，讓賴政府手握3兆固定及延續性計畫預算恣意使用，其中更包含民進黨在選舉年美化執政成績最需要的媒宣費。

民進黨也持續形塑國民黨阻擋國防預算的形象，甚至放大成國民黨親中疑美的路線問題。而國民黨內自己也擴大親美、親中立場上的矛盾，國防特別預算要匡列多少，黨內大咖仍要在黨版定調3800億+N後，繼續釋放不符美方期待的訊息，放大對黨主席鄭麗文路線的質疑。但回過頭想，鄭麗文的兩岸立場在競選黨主席就已清楚表態，當時也成為對手郝龍斌陣營質疑的焦點，現在憂心鄭麗文路線的藍營人士，半年前人都在哪？

近期馬英九基金會爆發的人事、財務爭議，也被視為是親美、親中兩派之間的角力。前總統馬英九質疑國民黨副主蕭旭岑在基金會任職期間，到中國大陸訪問與台商接觸時有無他不清楚的財務關係。鄭麗文則為此強調「同志不要做敵人手裡的那把刀」，批評馬英九的幕僚朋友，不惜傷害馬及國民黨。鄭麗文表達了對蕭旭岑的支持，卻忘了當家更需要家和萬事興，將自己捲入暴風圈，反倒令人質疑只是要確保蕭旭岑在鋪路的「鄭習會」，不要橫伸枝節。

距離年底九合一大選投票剩下最後7個月，相較於民進黨頻頻拋出選戰議題，國民黨原具有優勢竹縣、台中、彰化、金門等選區，卻仍陷入自家人內亂；而國民黨的大人們，不但無力解決內耗，還製造黨內矛盾，坐視民進黨步步進逼。或許年底大選結果又將證明，最能擊敗國民黨的，就是國民黨。

國民黨 民進黨 重啟核電

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