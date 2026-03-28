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談新竹縣長初選投票 民眾黨：藍營無分裂本錢、藍白合將起手出擊

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
談到國民黨新竹縣長初選，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠直言，新竹縣藍營沒有分裂的本錢。圖／民眾黨新竹黨部提供
談到國民黨新竹縣長初選，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠直言，新竹縣藍營沒有分裂的本錢。圖／民眾黨新竹黨部提供

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，戰況激烈。談到國民黨新竹縣長初選，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠直言，新竹縣藍營沒有分裂的本錢。他強調，地方民意普遍期待穩定的政局與高效的治理，相信今晚的結果將會是國民黨展現團結精神的契機。

2026九合一選舉

今天日適逢褒忠亭義民廟義民爺爺春季祭典，邱臣遠親自率領民眾黨新竹縣基層參選人，包括竹東區議員候選人鍾心渝、湖口區議員候選人陳岫玫以及新豐區議員候選人徐勝凌，共同前往參拜祈福。

針對今晚即將出爐的國民黨新竹縣長初選民調結果，邱臣遠直言：「新竹縣藍營沒有分裂的本錢。」他指出，地方民意普遍期待穩定的政局與高效的治理，相信今晚的結果將會是國民黨展現團結精神的契機。他強調，只有在野力量不散沙化，才能真正回應選民對於縣政革新的期待。

談及明日即將舉行的聲援柯文哲凱道活動，邱臣遠表示，這不僅是支持者的集結，更是未來政黨合作的重要訊號。他提到，明天的活動將會是未來「藍白合」進擊的關鍵起手式。」

邱臣遠認為，面對現階段的挑戰，在野力量必須尋求最大公約數，透過合作來擴大政治影響力，為台灣爭取更公平的司法環境與透明的政治生態。

今天日適逢褒忠亭義民廟義民爺爺春季祭典，邱臣遠親自率領民眾黨新竹縣基層參選人，共同前往參拜祈福。圖／民眾黨新竹黨部提供
今天日適逢褒忠亭義民廟義民爺爺春季祭典，邱臣遠親自率領民眾黨新竹縣基層參選人，共同前往參拜祈福。圖／民眾黨新竹黨部提供

國民黨 邱臣遠 新竹縣

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