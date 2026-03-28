「育兒政策我最早提出」 蘇巧慧：除照顧小朋友也照顧長輩

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到汐止中正市場掃街拜票，針對育兒政策，蘇巧慧說，她最早提出育兒相關補助和優惠措施的政見，「六大福利政見」除了免費營養午餐，也有減輕門診和這個住院的部分負擔、早產兒家庭津貼3萬元，除照顧小朋友也照顧長輩，讓夾在中間的「三明治爸媽」負擔都可以更輕鬆一點。

國民黨新北市長參選人李四川拋出育兒政策認為市府可以透過這個容積獎勵或者是房屋稅優惠的部分，提高企業參與附設托兒所的意願。

蘇巧慧說，在這次的選戰中，她是最早提出育兒相關補助和優惠措施的政見的參選人，「六大福利政見」除了免費營養午餐，也有減輕門診和這個住院的部分負擔，甚至也提出了「早產兒家庭直接發給家庭照顧津貼3萬元」。

蘇巧慧表示，這些種種的措施，都是希望能夠降低年輕父母育兒的壓力，更不用說，過去10年當中，她在國會其實推動非常非常多的政策，包括提高育兒津貼、包括提高托育補助，那甚至現在還爭取到新生兒「每胎10萬元」的補助金。

蘇巧慧說，因為她們自己經歷過這樣為人父母的階段，更能明白年輕父母其實壓力都很大，她的福利政見除了照顧小朋友，那同時也會照顧長輩，讓夾在中間的「三明治爸媽」負擔都可以更輕鬆一點。

蘇巧慧今上午與先與市議員參選人張錦豪到善琴慈惠堂參拜，接著與市議員參選人蔡美華到市場掃街，把握每一分每一秒，在這段時間向新北市民報告，民進黨的新北隊是最值得信任的團隊。

針對李四川提的「寒暑假的餐食券」，她指確實是從陳菊當高雄市長任內開始推動的，既然這個政見是好的，大家也都認同，那麼一棒接一棒，好的政策政見可以繼續延續下去，其實都是市民之福。她認為，只要對大眾是好的、對民眾是好的，這些都希望能夠一起來做。