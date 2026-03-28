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友善育兒 李四川提容獎還想聯合多家中小企業共設托兒所

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川昨參訪企業附設幼兒園，他稱看到很多小寶寶讓他很開心。圖／翻攝李四川臉書
李四川昨參訪企業附設幼兒園，他稱看到很多小寶寶讓他很開心。圖／翻攝李四川臉書

少子化議題難解，育兒政策也成為藍綠選戰交鋒重點，國民黨新北市長參選人李四川昨拋出企業設托兒所給予容積獎勵政策，今李四川再指出，若幾家公司願共同設立員工托兒所，只要其中一家公司有閒置空間或大家共同出資租下適當空間，就能讓更多家庭受惠，他指自己若當選一定會想出辦法。

2026九合一選舉

李四川昨天參訪新北市一家大型企業自辦的員工托兒所，他稱自己看到很多小寶寶心情大好，且爸爸媽媽可以帶著孩子去上班，下班後一起回家， 這真是一家幸福企業，員工應該不會想跳槽。

李四川指，為了打造友善職場育兒環境，新北市勞工局每年與勞動部聯合提供補助，企業興建托兒設施，可獲最高500萬元補助；更新或改善托兒設施，每年也有最高50萬元的補助；新北市還首創補助聘用教保人員的人事費。

他說，他在回程的路上想，除大企業之外，中小企業難道就不能設立這種員工托兒所嗎？如果鄰近的幾家公司願意共同設立員工托兒所，只要其中一家公司有閒置空間，或是大家共同出資租下適當的空間，不是會有更多家庭受惠嗎？

另一方面，可以用容積獎勵的方式，鼓勵開發公司在新建商辦大樓時，在開發計畫中就納入用做員工托育的空間，並對這些企業托兒所給予減免房屋稅等其他賦稅獎勵，整棟大樓各家公司的員工都能帶孩子上班，這大概是世界級的景觀了。

李四川說，他先前已經提出校校有公托的政見。是不是能夠鼓勵各型企業也普設員工托兒所，他選上市長後一定能想出辦法。

育兒 李四川

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