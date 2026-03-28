快訊

中職／執教兄弟壓力大…身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

2年前預言「柯文哲無罪」！今一審重判17年 命理師道歉宣封筆

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨台中市長提名終局之戰 她曝民調就在今晚

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
楊瓊瓔團隊今上午在部分群組發出圖卡，表示民調時間就在今晚，並寫出6個題目。圖／讀者提供
楊瓊瓔團隊今上午在部分群組發出圖卡，表示民調時間就在今晚，並寫出6個題目。圖／讀者提供

國民黨台中市長提名大戰將迎來結局，黨中央3月25日到31日執行民調，下周二將公布立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔之間的勝者。據了解，民調時間會是這7天中的3天，黨中央不會公布具體日期，不過今天稍早楊瓊瓔已在群組發出圖卡，表示民調「就在今晚」。

2026九合一選舉

根據國民黨中央與江啟臣、楊瓊瓔所簽協議，民調時間為3月最後一周，具體日期不對外公布，民調題目包含江、楊各自與民進黨參選人何欣純的對比，以及江楊互比，權重各占85%與15%；民調結束計算完畢後，黨中央會第一時間公布獲勝者，但不會公布具體數字。

江、楊整個3月全力投入這場民調大戰，各自舉辦多次造勢活動，江啟臣主打國際路線與黨內明星站台，楊瓊瓔強調親民形象與地方組織；3月21日雙方辦完最後一場大型造勢後，江趨低調，以公務行程為主，楊繼續衝刺，23日開始仍有多場車掃。

今天上午，楊瓊瓔團隊在部分地方群組發出圖卡，標明民調時間「就在今晚」，從下午6時到晚上10時，題目共6題，包含戶籍、年齡、學歷，以及楊瓊瓔對何欣純、江啟臣對何欣純、江啟臣對楊瓊瓔；圖卡強調，必須回答完全部問題才會計分，請支持者聽到「訪問結束」再掛電話。

江啟臣團隊此前也有發出宣傳圖卡，不過沒有明確指出民調日期，同樣提醒必須回答完所有問題才算有效樣本。

江啟臣團隊此前也在群組發出圖卡，提醒必須回答完所有問題才算有效樣本。圖／讀者提供
江啟臣團隊此前也在群組發出圖卡，提醒必須回答完所有問題才算有效樣本。圖／讀者提供

台中 民調 何欣純

延伸閱讀

殺到見骨 藍竹縣長初選揭曉 基層憂慮

藍白共識全民調！翁壽良、張啓楷誰出戰嘉義市長 4月6日揭曉

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

國民黨台中市長提名戰…勝者重新整隊 難題才剛開始

相關新聞

國民黨台中市長提名終局之戰 她曝民調就在今晚

國民黨台中市長提名大戰將迎來結局，黨中央3月25日到31日執行民調，下周二將公布立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔之間的勝者。據了解，民調時間會是這7天中的3天，黨中央不會公布具體日期，不過今天稍早楊瓊瓔已在群組發出圖卡，表示民調「就在今晚」。

竹縣藍營初選投票 尖石投票所驚傳多50張選票 黨部緊急封存

國民黨新竹縣長初選今天進入最後階段，一早有許多黨員前往各鄉鎮黨部投票，其中尖石鄉投票所傳出多50張選票，再度緊急清點後，已再雙邊人員的見證下全數封存。國民黨竹縣黨部強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，因此絕無「冒領」之虞。

藍營竹縣長初選今黨員投票 陳見賢批初選依據選罷法「別只做半套」

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢稍早投票並接受媒體聯訪，提及昨天爆出徐欣瑩「公布民調」惹惱陳見賢，中選會則稱此情況各政黨黨內的候選人並不在規範，對此，陳見賢說，藍營竹縣長初選若要依據選罷法，那就要做全套，別做半套，這樣大家才有所遵循。

藍營竹縣長初選今黨員投票！被問是否脫黨參選 徐欣瑩：不能觸我霉頭

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。徐欣瑩今早前往投票並接受媒體聯訪，媒體現場問徐欣瑩是否會脫黨參選？徐欣瑩說，你不能觸我霉頭，也不能順著我的對手思維。她也呼籲，黨內初選要公平，黨外競爭才會贏。

九合一風雲／李四川整合藍營 蘇巧慧玩皮克敏拉年輕票

2026新北市長選戰升溫，李四川首度親自投入選舉，整合侯系、朱系與黨中央，並有韓國瑜系統在後助攻，競選團隊成形但派系磨合仍在進行。綠營方面，蘇巧慧提前卡位，組織與空戰同步推進，李四川民調與蘇巧慧民調呈現拉鋸。關鍵變數在黃國昌與民眾黨是否出手，一旦切入，藍綠票源勢必被重新分配。這一局，不只是比人氣，而是比誰能把票切得更精準。

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

兒童節將至，國民黨新北市長參選人李四川提出友善育兒政策，若他當選市長，將研議透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業誘因附設托兒所，擴大托育容量，減輕員工負擔，更有助企業留才與競爭力，打造更友善育兒與就業環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。