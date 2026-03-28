國民黨台中市長提名終局之戰 她曝民調就在今晚

國民黨台中市長提名大戰將迎來結局，黨中央3月25日到31日執行民調，下周二將公布立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔之間的勝者。據了解，民調時間會是這7天中的3天，黨中央不會公布具體日期，不過今天稍早楊瓊瓔已在群組發出圖卡，表示民調「就在今晚」。

根據國民黨中央與江啟臣、楊瓊瓔所簽協議，民調時間為3月最後一周，具體日期不對外公布，民調題目包含江、楊各自與民進黨參選人何欣純的對比，以及江楊互比，權重各占85%與15%；民調結束計算完畢後，黨中央會第一時間公布獲勝者，但不會公布具體數字。

江、楊整個3月全力投入這場民調大戰，各自舉辦多次造勢活動，江啟臣主打國際路線與黨內明星站台，楊瓊瓔強調親民形象與地方組織；3月21日雙方辦完最後一場大型造勢後，江趨低調，以公務行程為主，楊繼續衝刺，23日開始仍有多場車掃。

今天上午，楊瓊瓔團隊在部分地方群組發出圖卡，標明民調時間「就在今晚」，從下午6時到晚上10時，題目共6題，包含戶籍、年齡、學歷，以及楊瓊瓔對何欣純、江啟臣對何欣純、江啟臣對楊瓊瓔；圖卡強調，必須回答完全部問題才會計分，請支持者聽到「訪問結束」再掛電話。

江啟臣團隊此前也有發出宣傳圖卡，不過沒有明確指出民調日期，同樣提醒必須回答完所有問題才算有效樣本。