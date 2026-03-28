竹縣藍營初選投票 尖石投票所驚傳多50張選票 黨部緊急封存

國民黨新竹縣長初選今天進入最後階段，一早有許多黨員前往各鄉鎮黨部投票，其中尖石鄉投票所傳出多50張選票，再度緊急清點後，已再雙邊人員的見證下全數封存。國民黨竹縣黨部強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，因此絕無「冒領」之虞。

國民黨竹縣黨部代理主委邱國樑表示，昨日於新竹縣黨部進行13鄉鎮市選票清點作業時，尖石鄉今天早上開密封條時，發現多了50張票，經過查證是昨天因作業上的疏失，多放了50張進去。今天早上已經經過雙方的監察人員見證，全部封存起來。

邱國樑強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，黨員投票時必須持身分證與投票通知單，並經選舉人名冊逐一核對無誤後方可領取選票，因此不可能出現冒領情形。此次作業疏失也不會影響最終選舉結果，請外界放心。

此外，今天上午部分投開票所外也出現零星干擾情形。有民眾在投開票所門口架設攝影機拍攝，引發投票居民反映隱私受到侵犯。依據「選舉罷免法」規定，投開票所30公尺範圍內不得有干擾投票的行為，現場因此引發基層黨員議論。

邱國樑表示，部分投票所周邊一度出現攝影設備，甚至有居民反映每個投開票所外都有2台攝影機拍攝，導致進出投票的黨員被錄影，造成隱私疑慮。黨部接獲反映後立即報警處理，由警方到場協調，相關設備隨後已撤離至規定距離外。

國民黨新竹縣長初選黨員投票預計今天下午4點截止，接續將由中央邀請3家民調公司進行民調結果拆封與計算，最終將由副縣長陳見賢或立委徐欣瑩其中一人代表國民黨披上戰袍，角逐新竹縣長大位，結果即將揭曉。

邱國樑強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，黨員投票時必須持身分證與投票通知單，並經選舉人名冊逐一核對無誤後方可領取選票。記者郭政芬／攝影