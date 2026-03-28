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藍營竹縣長初選今黨員投票 陳見賢批初選依據選罷法「別只做半套」
國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢稍早投票並接受媒體聯訪，提及昨天爆出徐欣瑩「公布民調」惹惱陳見賢，中選會則稱此情況各政黨黨內的候選人並不在規範，對此，陳見賢說，藍營竹縣長初選若要依據選罷法，那就要做全套，別做半套，這樣大家才有所遵循。
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陳見賢說，他的心情很平淡。至於稍早傳出有投票所出現多張空白票情形，陳見賢指出，這次初選選務是藍營中央黨部與竹縣黨部所辦，有問題都可以提出來，他沒有意見。
媒體另提到針對黨內初選日前有做電話民調，能否透露情況如何？陳見賢指出，大家稍安勿躁，傍晚就會有結果，他平常心看待，得失心不重。
藍營今黨員投票後，下午將先公布黨員投票結果，再公布民調結果，最後依照七三制決定提名人選。
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