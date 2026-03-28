藍營竹縣長初選今黨員投票！被問是否脫黨參選 徐欣瑩：不能觸我霉頭

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。徐欣瑩今早前往投票並接受媒體聯訪，媒體現場問徐欣瑩是否會脫黨參選？徐欣瑩說，你不能觸我霉頭，也不能順著我的對手思維。她也呼籲，黨內初選要公平，黨外競爭才會贏。

被問到對於新竹縣長黨內初選的心情與投票前三天的電話民調狀況，徐欣瑩說，她有必勝決心，至於電話民調，仍應以最後三家民調結果為準，她與團隊很有信心，相信選民與黨員同志會做出最智慧的決定。

另有媒體提問昨有民間機構公布新竹縣長初選民調，似乎引來對手陳見賢陣營抗議，對此，徐欣瑩說，中選會已有回應，她沒有如陳陣營所說有觸法問題，記者提問，她們就順著回應而已，也不構成違規情況。

外界好奇藍營竹縣整合狀況，徐欣瑩表示，她與團隊很努力，也對選民提出各方面呼籲與爭取選票，呼籲整個選務一定要公平公正，不要有舞弊情況，全國都在看，全縣也在期待，大家都希望藍營是團結且一致對外的。

陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩辦公室昨發新聞稿提及媒體民調，行為已違反選罷法和黨內提名公約，應付黨紀、法律及政治責任。徐陣營回應，黨內初選沒有不得發布民調限制。