聽新聞
0:00 / 0:00

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式，提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（中）參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式，提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供

兒童節將至，國民黨新北市長參選人李四川提出友善育兒政策，若他當選市長，將研議透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業誘因附設托兒所，擴大托育容量，減輕員工負擔，更有助企業留才與競爭力，打造更友善育兒與就業環境。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，她在立院爭取育兒津貼提高至五千元起，托育補助加碼至七千元起，新生兒補助至每胎十萬元，為新手爸媽增加留職停薪津貼至八成薪，更對早產兒家庭提供照顧津貼三萬元等政策，「老小都顧好、三明治爸媽沒煩惱」。

李四川昨參訪企業托兒所時提及，許多年輕人顧慮養育與照顧壓力不敢生，市府可協助更多企業導入「容積獎勵」機制，設企托提供一定比率容獎，讓企業空間規畫更彈性，降低設置成本。

此外，企業自設托育中心的樓地板面積研議比照公益用途，減免或免繳房屋稅，讓企業感受實質的政策誘因，而非僅是精神鼓勵。

有企業代表說，過去員工為接送孩子常擔心遲到，甚至面臨交通安全壓力，公司設置托兒所後，員工送完小孩直接上班，作法受肯定，目前托兒所運作穩定，還開放名額給鄰近住戶，回饋社區。

城鄉局表示，過去新北市有類似作法，當企業蓋住宅或廠辦，可捐贈公益設施給市府當公托或社宅等，市府依都市計畫法新北市施行細則給容積獎勵。

至去年底，新北企業附設托兒所七十二家包含托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心等。勞工局表示，過去設置困難多因成本高、場地取得困難，缺乏專業經營能力及員工子女年齡不一等，不符效益。

國民黨議員江怡臻說，企業最困難是空間取得，若是透過容獎確實能解決育兒困境。

民進黨議員李倩萍表示，企業量體若不足就無法實行，如今少子化，政府推動準公托，只要準公托與公托價差拉近，家長選擇更高，無須硬找空間。

李四川 育兒津貼 蘇巧慧

延伸閱讀

打造友善育兒政策 李四川提公托容積獎勵及房屋稅優惠

新北市老屋政見 市府認為可行 建築師：先釐清空間使用權益

新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

相關新聞

李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

兒童節將至，國民黨新北市長參選人李四川提出友善育兒政策，若他當選市長，將研議透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業誘因附設托兒所，擴大托育容量，減輕員工負擔，更有助企業留才與競爭力，打造更友善育兒與就業環境。

桃市議員選戰 藍登記截止 綠白添變數

二○二六桃園市議員選戰漸熱，國民黨提名作業昨天登記截止，十二個行政區共四十二人登記，龜山、中壢和楊梅將辦初選，龍潭超額先協調。民進黨雖然初選結束，但部分地區人選可能有變，而民眾黨甚至有角逐提名者雙雙退出，種種情況引發外界關注。

殺到見骨 藍竹縣長初選揭曉 基層憂慮

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩辦公室昨發新聞稿提及媒體民調，行為已違反選罷法和黨內提名公約，應付黨紀、法律及政治責任。徐陣營回應，黨內初選沒有不得發布民調限制。

「館長」陳之漢嘉義開講 力挺張啓楷參選嘉義市長

嘉義市長選舉白熱化，國民黨與民眾黨4月1日至5日將透過電話民調共推人選，預計4月6日公布結果，民眾黨前立委張啓楷今天邀請網紅館長陳之漢到嘉義開講，力挺他代表藍白出戰，也走訪砂鍋魚頭、鮮榨果汁、雞肉飯、豆花等在地小吃店，吸引許多人排隊拍照，

「新人刺客」參戰！民進黨徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長

民進黨宜蘭縣黨部今晚宣布，確定徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長。37歲的韓瑩本身就是宜蘭子弟，此次以「新人刺客」之姿，將對戰尋求連任的國民黨籍市長陳美玲。

藍基隆議員首波11人登記提名10人 謝國樑前秘書、前立委之子在列

國民黨基隆市黨部今天公布議員選舉提名作業，首波共11人登記，除9位現任議員外，兩位新人為市長謝國樑前秘書張家馨、國民黨前不分區立委林文瑞兒子林孟泓參選。市黨部表示，首波將提名10人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。