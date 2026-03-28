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桃市議員選戰 藍登記截止 綠白添變數

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
國民黨桃園市黨部正辦理桃園市議員提名作業截止，預計提名37席有42人登記，3區確定辦初選。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市黨部正辦理桃園市議員提名作業截止，預計提名37席有42人登記，3區確定辦初選。記者陳俊智／攝影

二○二六桃園市議員選戰漸熱，國民黨提名作業昨天登記截止，十二個行政區共四十二人登記，龜山、中壢和楊梅將辦初選，龍潭超額先協調。民進黨雖然初選結束，但部分地區人選可能有變，而民眾黨甚至有角逐提名者雙雙退出，種種情況引發外界關注。

2026九合一選舉

國民黨桃園市黨部力拼桃園議會席次過半，針對今年底議員選戰，新屋以外十三個選區（含山原、平原）預計提名三十七席。提名作業昨截止，除了二十六名現任議員爭取連任，前議員劉茂羣、劉安祺與林昭賢回鍋參戰，立委助理江冠妤、佀廣洋與里長高華駿等人也完成登記。

藍營桃園市黨部主委蔡忠誠表示，市長張善政施政亮眼，帶動藍營士氣，本次登記踴躍超乎預期，將以議會席次過半為目標，協助市政推動。龜山、中壢和楊梅因登記超額，依現任優先原則，由新人爭取出線資格，龍潭雖然超額，但先行協調，必要時採報准方式處理。

民進黨桃園市議員提名作業日前辦完初選，各區名單大致底定，但中壢預計提名五席僅四人登記，黨內尚未決定是否徵召，而蘆竹區預計提名二席，民調第二名的胡家智近日陷賄選風波，選對會決議暫緩提名，胡則強調自己遭抹黑，已提告妨害名譽。

民眾黨去年底至今陸續公告桃園、龜山、八德、中壢和平鎮各提名一席議員，桃園區已提名桃園市黨部發言人徐千晴，徐過去也是黨發言人，也曾待過新竹市政府，對公共行政事務有一定程度了解；八德區初選由黨員江沛育勝出，但選決會尚未宣布最終結果；龜山區有意爭取提名者相繼退出，目前呈現空窗；中壢區也在等待初選時間敲定。

桃園 中壢 張善政

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