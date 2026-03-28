殺到見骨 藍竹縣長初選揭曉 基層憂慮

國民黨立委徐欣瑩辦公室昨表示，黨內初選沒有不得發布民調的限制，質疑縣黨部不中立。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩辦公室昨發新聞稿提及媒體民調，行為已違反選罷法和黨內提名公約，應付黨紀、法律及政治責任。徐陣營回應，黨內初選沒有不得發布民調限制。

藍營今黨員投票後，下午將先公布黨員投票結果，再公布民調結果，最後依照七三制決定提名人選。藍營基層憂心，初選殺到見骨，不管誰勝出？都需縫補裂痕。綠營人選未定，呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方，迄今仍未鬆口。

黨員投票在即，徐欣瑩昨有南投縣長許淑華、藍委林沛祥、牛煦庭和游灝等人力挺，錄影催票；徐辦昨公布媒體民調，比較藍綠候選人優劣。徐強調，她是守護國民黨藍天的最佳人選。陳見賢辦公室隨後發聲明，指徐身為立委，行為卻違反公職人員選罷法，挑戰法規底線，損害國民黨政譽。

陳見賢競選辦公室表示，徐欣瑩行為違反黨內提名登記公約規定，要求「絕不任意引述、公布任何民調數據」的誠實義務，徐簽署公約又拒絕承諾不脫黨參選，初選關鍵時刻公然違規，也破壞民主承諾，應負黨紀、法律及政治責任。

陳見賢辦公室表示，民調首日就有非黨部委託民調公司，進行高度針對性的電訪，嚴重侵害選民的表意權，調查中立性讓人疑慮，呼籲全體黨員抵制非法惡質的投機行為。

徐欣瑩陣營回應，完全沒聽過陳辦所提的非黨部委託電訪，既然不是黨部委託，為何陳辦清楚電訪細節？應詳細說明以昭公信。針對初選前公布民調，徐欣瑩辦公室律師練鴻慶稱，政黨初選適用選罷法的僅限第九十七條「搓圓仔湯」和第九十九條「賄選」，並無不得發布民調的限制。

徐欣瑩辦公室質疑，新竹縣黨部幹部替陳見賢助選的合法性，指黨內提名作業要點規定，「各級黨部專職幹部應嚴守公正超然立場，不得對任何登記同志作重點支持」，縣黨部自己違反作業要點，要新竹縣民如何信任選務的中立性？