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「館長」陳之漢嘉義開講 力挺張啓楷參選嘉義市長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
網紅館長陳之漢（左）力挺民眾黨前立委張啓楷（右）參選嘉義市長，今天現身嘉義開講站台並到文化路品嘗小吃。記者黃于凡／攝影
網紅館長陳之漢（左）力挺民眾黨前立委張啓楷（右）參選嘉義市長，今天現身嘉義開講站台並到文化路品嘗小吃。記者黃于凡／攝影

嘉義市長選舉白熱化，國民黨與民眾黨4月1日至5日將透過電話民調共推人選，預計4月6日公布結果，民眾黨前立委張啓楷今天邀請網紅館長陳之漢到嘉義開講，力挺他代表藍白出戰，也走訪砂鍋魚頭、鮮榨果汁、雞肉飯、豆花等在地小吃店，吸引許多人排隊拍照，

2026九合一選舉

張啓楷說，今天的心情很沉重，昨天柯文哲被重判17年，昨晚去拜會前立委蔡正元，今天早上又和館長一起送蔡正元入監，這兩案判決理由都非常離譜，若政治獻金算是收賄，可以說是世界級的笑話，監察院每筆金流都相當清楚，哪有人會把收賄款項匯入政治獻金帳戶。

張啓楷說，現在司法不被人民信任，高達85%人民不信任司法，當初蔡英文提司法改革時民調很高，到現在每況愈下，只要民進黨在的一天，司法就會繼續墮落，在野藍白一定要整合，2028年把民進黨拉下來，改變政治體制，落實司法改革，才能把司法正義救回來。

陳之漢說，張啓楷邀約到嘉義，今天帶著全台灣的朋友，還有中國大陸的朋友，一起到嘉義看看，希望大家都來這邊玩，促進地方經濟，也希望張啓楷贏得民調，代表藍白出戰，盡力為民眾黨爭取南部首長一席，2026是藍白示範年代，規則講好就照著走，否則永遠打不贏民進黨。

陳之漢說，民進黨現在愈來愈過分，愈來愈不像人樣，面對政治對手不是抓就是關，不只控制媒體、控制輿論，也控制司法，若再讓民進黨贏下去，藍白會全滅，未來台灣恐一黨獨大，持續購買軍備向美國上交保護費，增加仇恨製造選舉籌碼，居住正義、司法改革等政見都跳票。

陳之漢也說，台灣司法改革是個笑話，死刑不用死，殺小孩不用死，殺再多人都不用死，詐騙40多案還能判緩刑，這算哪門子司法改革，只要是民進黨的通通都沒事，一定有人出來扛，包括高雄挖一個大洞、光電板、高端疫苗，還有十幾億雞蛋拿去倒掉等弊案。

網紅館長陳之漢（右）力挺民眾黨前立委張啓楷（左）參選嘉義市長，今天現身嘉義開講站台並到文化路品嘗小吃。記者黃于凡／攝影
網紅館長陳之漢（右）力挺民眾黨前立委張啓楷（左）參選嘉義市長，今天現身嘉義開講站台並到文化路品嘗小吃。記者黃于凡／攝影

藍白將合作推出嘉義市長參選人，民眾黨前立委張啓楷（右）在民調前積極拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影
藍白將合作推出嘉義市長參選人，民眾黨前立委張啓楷（右）在民調前積極拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影

民眾黨 陳之漢 張啓楷

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