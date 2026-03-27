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「新人刺客」參戰！民進黨徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長
民進黨宜蘭縣黨部今晚宣布，確定徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長。37歲的韓瑩本身就是宜蘭子弟，此次以「新人刺客」之姿，將對戰尋求連任的國民黨籍市長陳美玲。
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民進黨縣黨部晚間召開執行委員會，正式通過徵召案。縣黨部主委邱嘉進說，韓瑩是輔仁大學經濟系畢業，曾任新聞記者、主播，目前還在台大經濟系研究所攻讀碩士。韓瑩具備優秀的媒體應對與政策論述能力，這次懷抱對家鄉的情感與責任返鄉參選，嬔以「新人刺客」之姿參戰，為宜蘭帶來不同以往的政治風景。
邱嘉進表示，韓瑩專業清新、縣長參選人林國漳正派溫暖，兩人「強強聯手」，可為宜蘭打造更有競爭力與希望的未來，強化年底戰舉整體戰力布局，也是象徵世代接棒、團隊升級的重要一步。
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