藍基隆議員首波11人登記提名10人 謝國樑前秘書、前立委之子在列

昨天國民黨新北市長參選人李四川，找來立法院長韓國瑜一起看電影衝聲量，被問及是否會跟前總統蔡英文一起爬山，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，未來也一定還是會有線上影片，或者是線下活動，都會有很多的好朋友一起來合體。

2026-03-27 18:07