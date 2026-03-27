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藍基隆議員首波11人登記提名10人 謝國樑前秘書、前立委之子在列
國民黨基隆市黨部今天公布議員選舉提名作業，首波共11人登記，除9位現任議員外，兩位新人為市長謝國樑前秘書張家馨、國民黨前不分區立委林文瑞兒子林孟泓參選。市黨部表示，首波將提名10人。
2026九合一選舉
國民黨基隆市議員提名作業第一梯次登記今天中午完成，第1選區（中正區）呂美玲、藍敏煌、林孟泓；第2選區（信義區）韓世昱、何淑萍；第3選區（仁愛區）曾紀嚴；第5選區（安樂區）張家馨、俞叁發、鄭愷玲、秦鉦；第7選區（七堵區）蔡旺璉。
基隆市黨部主委林沛祥說，黨部將依程序辦理登記同志資格審查、協調，並視需要辦理政見說明會與民意調查等輔選建議作業。
林沛祥表示，第一梯次各區提名席次已確定，中正區2席、信義區2席、仁愛區1席、安樂區4席、七堵區1席。後續將依程序辦理相關作業，並召開市委員會審議後，函送中央委員會。
黨部指出，中正區競爭較激烈，形成3搶2，呂美玲、藍敏煌為現任黨籍議員，新人林孟泓為國民黨前不分區立委林文瑞兒子，是基隆的女婿。林文瑞曾任雲林農田水利會會長。
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