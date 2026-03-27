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會陪蔡英文爬山？蘇巧慧：未來會有很多好朋友一起合體

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席2026第6屆傑出影視廳工作者聯合頒獎典禮。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席2026第6屆傑出影視廳工作者聯合頒獎典禮。記者江婉儀／攝影

昨天國民黨新北市長參選人李四川，找來立法院長韓國瑜一起看電影衝聲量，被問及是否會跟前總統蔡英文一起爬山，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，未來也一定還是會有線上影片，或者是線下活動，都會有很多的好朋友一起來合體。

2026九合一選舉

蘇巧慧今出席2026第6屆傑出影視廳工作者聯合頒獎典禮，蘇巧慧說，當然最重要的是，身邊這些「新北隊」好戰友們，會一起把新北的好呈現給大家知道，也會把新北的未來、到底如何擘劃，帶給更多的新北市民了解，爭取大家認同。

媒體詢問，韓國瑜疑被爆出「收割陳菊任內的政績」給李四川，蘇巧慧表示，「寒暑假的餐食券」應該是從陳菊當市長開始推動的，市政是一棒接一棒，市政的作為如果是好的，一定會承接給下一任的市長和市府團隊。但最重要的是，因為這些政策，可以讓弱勢的家庭孩子們得到最好的照顧，大家都樂見。

國影中心二期成為今年選舉政治攻防議題，蘇巧慧表示，她身為導演的家人，最能夠知道影視音工作者，影視音作品，背後這麼多的幕後人員，他們有多麼地辛苦，也更知道，這些影視音的作品應該被珍惜跟保存，國影中心也就有典藏、保存的功能，這是它的意義。

蘇巧慧說，國影中心一期早已順利完成，國影中心二期這麼多年來，是因為在典藏空間、地方的停車需求，兩者之間大家有不同的想法，也在費用上產生了數十億的落差，所以來回討論了非常多次。在她跟立委吳秉叡長期爭取下，這周行政院終於同意，未來能夠全額補助地方，希望能夠增加的停車位，算是有了一個方向，我們非常地樂見。期待兩棟建築能發揮典藏文物，及滿足停車需求，「聚落」才有力量。

蘇巧慧表示，她期待未來國影中心不只有保存影視音功能，也可以成為台灣的「三金博物館」，把金馬、金鐘、金曲所有的資料，都能夠在這個空間典藏，而且開放給所有的市民、國人來看。那麼未來這裡，不只會具有歷史意義、價值，同時也有非常好的觀光價值，產生觀光產業效應，這是新莊樂見的機會。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席2026第6屆傑出影視廳工作者聯合頒獎典禮。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席2026第6屆傑出影視廳工作者聯合頒獎典禮。記者江婉儀／攝影

新北 蘇巧慧 蔡英文 民進黨

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