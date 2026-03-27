引用民調遭指違法 徐欣瑩委任律師：選罷法未禁止

國民黨新竹縣長黨內初選升溫，陳見賢競選辦公室今發聲明，指控參選人、立委徐欣瑩於法定期間內公開引述民調數據，違反選罷法及黨內提名公約，並質疑相關民調操作恐涉及干擾初選公平。徐欣瑩陣營轉述委任律師練鴻慶解釋，目前政黨初選適用選罷法的罰則規定，只有第97條「搓圓仔湯」及第99條「賄選」條款，並無不得發布民調的限制。

徐欣瑩辦公室指出，黨部專職幹部公開為陳見賢前主委助選，縣黨部卻以「不違法」來搪塞，但依據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第9條第1項，「各級黨部專職幹部應嚴守公正超然立場，不得對任何登記同志作重點支持」，縣黨部自己違反作業要點，要新竹縣民如何信任選務的中立性？

而針對陳見賢競辦指出，初選民調首日即出現非黨部委託的「畢肯市場研究公司」進行電話調查，且其調查方式疑似刻意偏向特定族群，該調查對20至29歲族群進行集中採樣，對30歲以上族群則出現「接通即掛斷」情形，使部分選民誤以為調查已結束，進而影響民意表達。對此，徐欣瑩辦公室回應，完全沒聽過此事；但既然不是黨部委託，何以陳見賢可以如此清楚明列電訪細節？徐欣瑩辦公室要求陳見賢詳細說明其與「畢肯市場研究公司」的關係，以昭公信。

至於陳見賢競辦質疑「政黨初選前不得發布民調，否則違反選罷法」一事，徐欣瑩辦公室委任律師練鴻慶解釋，目前政黨初選適用選罷法的罰則規定，只有第97條「搓圓仔湯」及第99條「賄選」條款；易言之，黨內初選並無不得發布民調的限制。