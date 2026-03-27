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國民黨桃園市議員提名登記踴躍 3選區將辦初選
2026桃園市議員選戰漸熱，國民黨提名作業今登記截止，共42人登記，新屋選區無人登記，龜山、中壢和楊梅將辦初選，龍潭超額先協調。民進黨雖然初選結束，但部分地區人選可能有變，而民眾黨甚至有角逐提名者雙雙退出，種種情況引發外界關注。
2026九合一選舉
國民黨桃園市黨部力拚桃園議會席次過半，針對今年底議員選戰，新屋以外13個選區（含山原、平原）預計提名37席。提名作業今天下午4時截止，除了26名現任議員爭取連任，前議員劉茂羣與林昭賢回鍋參戰，立委助理江冠妤、佀廣洋與里長高華駿等人也完成登記。
藍營桃園市黨部主委蔡忠誠表示，市長張善政施政表現亮眼、帶動整體藍營士氣，本次登記情形踴躍，超乎預期，將以議會席次過半為目標，協助市政推動。龜山、中壢和楊梅因登記超額，依現任優先原則，由新人爭取出線資格，龍潭雖然超額，但先行協調，必要時採報准方式處理。
中國國民黨115年桃園市議員選舉候選人提名登記一覽表
第一選區（桃園區）登記：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢、張碩芳、凌濤、佀廣洋。
第二選區（龜山區）登記：江冠妤、薛仁岳、孫韻璇、林明義、高華駿。
第三選區（八德區）登記：楊朝偉、劉茂群、朱珍瑤。
第四選區（蘆竹區）登記：張桂綿、錢 龍。
第五選區（大園區）登記：徐其萬。
第六選區（大溪、復興區）登記：李柏坊。
第七選區（中壢區）登記：葉明月、邱奕勝、梁為超、彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融。
第八選區（平鎮區）登記：黃敬平、彭柏霖、舒翠玲、陳韋曄。
第九選區（楊梅區）登記：周玉琴、古振豐、羅志強。
第十選區（龍潭區）登記：劉熒隆、林昭賢、徐玉樹。
第十一選區（新屋區）登記：無。
第十二選區（觀音區）登記：吳進昌。
第十三選區（平原區）登記：陳卉蓁、王仙蓮。
第十四選區（山原區）登記：張倉豪、陳 瑛、簡志偉。
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