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基進提名服役30年國安上校 參選松山信義選區議員
台灣基進黨及時代力量等政黨組成的「台灣前進陣線」，今天宣布在北市松山信義選區，提名曾在空軍服役30年、擔任國安上校的鄧樂強。鄧表示，會以雙腳走遍松信，用行動證明自己是最值得信賴的候選人。
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松山信義選區共9席，民進黨在議員許家蓓過世後，綠營提名4席，若泛綠的基進黨參選，可能衝擊民進黨票源。
香港出生、台灣求學的鄧樂強說，他因台灣的民主自由披上空軍軍服，過去肩膀上的3顆梅花為傲，在空軍服役的日子，學會到任務重於生命；如今選擇挑戰松信區，也是因這區是台北、台灣最重要心臟。
他說，台北需要有經驗、會講實話的人進到議會，他也不是來吵架、鬥爭，接下來會以雙腳走遍松山信義，用行動證明自己是最值得信賴的參選人。
基進台北市黨部主委吳欣岱陪同站台，她說，推出熟悉中國對台統戰、滲透的國安上校鄧樂強，希望他能進到議會、守護台灣。
台灣基進黨主席王興煥說，近鄧樂強是台大法律系畢業的空軍退役上校，具國安局的工作經驗，盼打造首都成為守護台灣的堡壘。
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