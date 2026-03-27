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徐欣瑩提民調數據挨批違規 陳見賢競辦：違選罷法與黨內公約

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
副縣長陳見賢競辦與法律顧問團隊下午發聲明，指出徐欣瑩公然違反「選罷法」和「黨內提名公約」等非法干擾行為，應負相應的黨紀與法律及政治責任。圖／陳見賢競辦提供
副縣長陳見賢競辦與法律顧問團隊下午發聲明，指出徐欣瑩公然違反「選罷法」和「黨內提名公約」等非法干擾行為，應負相應的黨紀與法律及政治責任。圖／陳見賢競辦提供

國民黨新竹縣長初選進入最後衝刺階段，明天黨員投票，立委徐欣瑩辦公室今早發布新聞稿，提及相關民調數據。副縣長陳見賢競辦與法律顧問團隊下午聲明，徐欣瑩公然違反「選罷法」和「黨內提名公約」等屬非法干擾行為，應負相應的黨紀與法律、政治責任。

2026九合一選舉

陳見賢競選辦公室今聲明，今天早上徐欣瑩公然散布、引述民意調查數據的行為，徐欣瑩身為現任立委，明知法令規範，卻仍恣意為之，其行為已違反「公職人員選舉罷免法」， 於法定禁止期間散布、引述或發布民意調查資料，嚴重挑戰法規底線，損害國民黨政譽。

陳見賢競選辦公室說，此舉違反「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名登記公約」第8條「絕不任意引述、公布任何民調數據」誠實義務。其簽署後，又拒絕公開承諾團結不脫黨參選，並於初選關鍵時刻公然違規，其行為已破壞該公約第11條的民主承諾，應負相應的黨紀與法律及政治責任。

此外，陳見賢競選辦公室表示，根據掌握的具體實證，民調首日起即有非黨部委託的「畢肯市場研究公司」進行具高度針對性電訪，對特定族群（20-29歲）進行採樣，其餘年齡層則採取「接通即掛斷」的異常作業，技術性掛斷30歲以上選民電話，使選民產生「調查結束」錯誤認知，進而抑制真實民意表達，此舉嚴重侵害選民的表意權，其調查中立性，存有高度疑慮。

陳見賢競選辦公室再次呼籲全體黨員與新竹縣民，應共同抵制非法惡質違法的投機行為，切勿受偏頗數據誤導。將捍衛到底，確保新竹縣民意不受非法勢力操弄。

新竹縣 辦公室 徐欣瑩

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