影／最後催票！南投縣長許淑華、國民黨發言人牛煦庭力挺徐欣瑩

國民黨新竹縣長初選進入最後衝刺階段，明天將進行黨員投票，且公布民調。國民黨「神力女超人」南投縣長許淑華、國民黨團書記長立委林沛祥，國民黨發言人立委牛煦庭，以及立委游顥等人接連透過影片公開表態，在最後關頭為徐欣瑩大力催票。

許淑華在影片中以「好姐妹」相稱，親自為徐欣瑩加油打氣，強調兩人過去在立法院共事的情誼，並向新竹縣民喊話「欣瑩加油、新竹縣加油」。

徐欣瑩辦公室表示，針對美麗島電子報最新民調，在黨內互比徐欣瑩獲43.7%，陳見賢33.4%，徐領先10.3%；若國民黨人選與鄭朝方對比，徐欣瑩以44.7%，鄭朝方則是27.0%，徐欣瑩與鄭的差距高達17.7%。

徐欣瑩對此表示，長期以來很多民調都顯示，不管對上陳見賢或鄭朝方，他都是穩定領先，這表示縣民對其個人操守或政策理念，都高度肯定，也認為徐欣瑩是可以守護國民黨藍天的最佳人選。

藍委也不斷透過空戰為徐欣瑩催票。立委林沛祥透過影片肯定徐欣瑩在國會問政表現，認為新竹縣面對科技產業競爭，需要具備政策能力與產業視野的領導者；游顥則強調徐欣瑩長期深耕地方、熟悉基層需求，是能夠整合藍營、穩定勝選的關鍵人選；國民黨發言人、立委牛煦庭也表態支持，認為徐欣瑩兼具專業與執行力，能帶領新竹持續向前。

徐欣瑩近期選戰節奏，除陸戰掃街、基層動員外，空戰部分也透過影片串聯、跨區政治人物背書等方式持續擴散影響力。今天是最後關頭，徐欣瑩團隊以「團結藍營、穩住基本盤、爭取中間選民」為主軸，逐步形塑「唯一可勝選人選」的形象。

游顥則強調徐欣瑩長期深耕地方、熟悉基層需求，是能夠整合藍營、穩定勝選的關鍵人選。圖／徐欣瑩辦公室提供