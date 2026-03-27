土樹三鶯減一席 綠五連霸老將初選落馬

新北土樹三鶯區席次從十席減為九席，成為激戰區。民進黨昨公布該選區初選結果，現任議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨過關，新人吳昇翰、女將高乃芸也上榜，五連霸議員林銘仁被擠出榜外。

該選區原本十席包含國民黨五席、民進黨四席和無黨籍蘇泓欽一席，綠營卓冠廷、廖宜琨、林銘仁和彭一書拚連任，政二代吳昇翰、高乃芸參戰，六人搶五個初選名額。

林銘仁民調成績排第五，因該區有一席婦保名額，高乃芸出線，林銘仁因此落馬。林屬正國會系統，問政受好評，去年涉嫌詐領助理費一案，案件尚未判刑仍符合參選資格，但已重創聲勢。

藍營在該選區布局也有變數，國民黨考量席次緊縮，核定提四席，試圖保留與白營合作空間。現任議員黃永昌因案判刑三年，推次子黃承鋒披白袍接棒，黃承鋒在民眾黨初選落馬，黃永昌遂在國民黨內登記尋求連任，但黃曾因案遭判緩刑三年，地方黨部初審認為不符參選資格，變數仍多。

黃永昌主張，被判緩刑能否參選一事有違憲疑慮，立院在討論修法，若地方黨部無法決定，建議黨中央採取徵召他作為第五席，「請中選會審核最沒有問題」。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，已初步完成審查，名單交黨中央核定，預計四月公布。黃永昌參選能否解套，須視立院修法進度與是否溯及既往而定。

該選區民眾黨提素人吳亞倫參戰，藍白競合是考驗。黃志雄說，對議員選舉，藍白彼此沒限制對方怎麼提名，只要有優秀、適當人選，評估有空間就各自努力，分進合擊爭取席次最大化。