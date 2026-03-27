新北民進黨議員初選出爐 擬提34席

民進黨新北員初選昨告一段落，扣除兩個原民選區，一到十一選區擬提三十四席次。此次初選呈現「蘇系保守、新潮流與正國會積極擴張」態勢，地方分析，蘇系此次議員布局相對保守，用意是和其他派系保持和諧與平衡，目標不僅是拚議員席次過半，如何將蘇巧慧送上市長大位才是重點。

攤開這次初選出線名單，蘇系、親蘇、友蘇系占十一人最多，蘇系議員陳永福不再參選，兒子陳韋任接棒，親蘇的石一佑不選，兒子陳俊諺接棒，與上屆規模差異不大。

不過正國會除了現任議員陳啟能交棒兒子陳俊維，此次在汐止、新莊、土樹三鶯分別派出蔡美華、陳岱吟、吳昇翰爭搶席次，三人皆上榜，「大學長」林銘仁雖在初選落馬，在提名上仍有斬獲。

新潮流除現任議員拚連任，在初選派出吳奕萱、朱誼臻，前者順利突圍，另外板橋新人李昆穎免初選，新系蓄積能量拚大選。

從結構來看，蘇系不同於二○二二年積極擴張版圖，此次採「穩定既有版圖」為主軸，布局以現任或接班人為主，蘇系幕僚原本要挑戰土樹三鶯、新莊等選區，最後沒登記，目的是維持派系平衡，「最大目標是如何把蘇巧慧送進新北市府」。

相較下新潮流、正國會在初選展現企圖心，在板橋、新莊、土樹三鶯、汐金萬等一級戰區卡位。

過去在新北席次排名前段班的英系，現任議員鍾宏仁、周雅玲與前議員黃俊哲不選後，席次大幅縮減，此次也沒有新人出馬，地方認為，未來英系與蘇系合作會加深，確保英系在新北命脈得以延續。

在新莊選區，蘇系立委吳秉叡在初選除支持子弟兵翁震州，也助攻新潮流女將吳奕萱，展現操盤能耐。地方分析，新北蘇系與新潮流有一定程度合作默契，部分選區形成「戰略互補」，取得初選門票後，決賽仍是「兄弟爬山各自努力」。