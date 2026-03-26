韓國瑜出席「超人再起」 拉抬李四川聲勢

立法院長韓國瑜與國民黨新北市長參選人李四川，晚間應邀前往板橋大遠百威秀影城，出席「超人再起」電影新北市的口碑場的電影放映。此場次由新北市中小學家長會板土會區總會長葉瀚謙包場，邀請新北、板橋土城區的校長會長、中小學學生，身障小朋友與導演曲全立一同觀賞「超人再起」電影。

韓國瑜致詞表示，十步之內必有方草，但是人間處處需要被關注。在高雄服務的時候，李四川副市長在高雄幫我們打拚了「路平、燈亮、水溝通」，人人朗朗上口。此外，在偏遠的地方，李四川副市長提到很多孩子在學校吃營養午餐，吃了一半以後剩下一半打包，因為要與家人分享。因此，有的孩子不願意過禮拜六、禮拜天，有的孩子害怕放暑假、放寒假，害怕放假就沒有營養午餐。

韓國瑜接著表示，不要忘記在各個不同的角落，總是有一些需要我們伸一把手，拉他一把、關注他一點，給他一點點力量的支持。曲導演拍「超人再起」電影也是基於這樣的一個想法。

韓國瑜再次提及李四川表示，在李四川建議下，高雄市發了午餐券，拿了午餐券，在超商你就可以領到一個便當 ，大概發了100多萬張。

立法院長韓國瑜（左二）與國民黨新北巿長參選人李四川（右二），晚間應邀前往板橋大遠百威秀影城，出席「超人再起」電影新北巿的口碑場的電影放映。此場次由新北市中小學家長會板土會區總會長葉瀚謙（左一）包場，邀請新北、板橋土城區的校長會長、中小學學生，身障小朋友與導演曲全立（左三）一同觀賞「超人再起」電影。記者黃義書／攝影