與李四川同框 韓國瑜話當年提川伯「1暖舉」造福高雄孩童

國民黨新北市長參選人李四川今晚受邀前往板橋大遠百威秀影城出席「超人再起」電影新北首映會，立法院長韓國瑜今晚也受邀現身，兩人同框引發關注。韓致詞時表示，這是一部勵志故事的電影，政府除了關心硬體設備，更應將目光放在弱勢族群，他回憶李四川在高雄副市長任內，關心弱勢孩童，曾發放100多萬張午餐券，就是為確保孩子在寒暑假不會餓肚子。

韓國瑜提到，即使現在2026年台灣的半導體傲視全球，但我們永遠不敢忘記在角落總是有一些人需要我們伸出手給他們力量，導演拍這部電影就是基於此種想法，他也特別感謝李四川在當高雄副市長時發午餐券，他更希望有更多有心人士在社會各角落提供資源，期待這部電影獲得更多迴響讓台灣社會更和諧更美好，相信立法院以及李四川副市長一定會全力支持，達成更真善美的社會。

今晚首映會有板橋、土城近50所學校數百名師生齊聚，共同觀賞曲全立導演的「超人再起」新北首映會，李四川也上台致詞表示，他認為超人的披風象徵著「勇於承擔」與「永不放棄」，也勉勵在場的孩子，不需要變成別人眼中的超人，只要每天比昨天更勇敢一點就是超人。

韓國瑜與李四川今晚兩人同框出席電影首映，不時交頭接耳，氣氛熱絡，媒體詢問韓國瑜是否專程替李四川加油，韓笑而不答，致詞結束後兩人便搭車離去。ㅤ