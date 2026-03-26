基隆社工表揚同台！謝國樑提強化社安網 童子瑋允「四大承諾」

基隆市政府今天社工日揚20位績優社會工作人員及7個社工友好夥伴網絡單位，基隆市長謝國樑與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋同台，謝國樑表示強化社安網打造有溫度城市；童子瑋則提出「四大承諾」要做基隆社工最強後援。

謝國樑表示，社會安全網的建構，絕非社工單打獨鬥，而是仰賴跨領域資源整合與協力合作；此次獲表揚的夥伴單位，整合醫療、法律與社福資源，從兒少發展評估、法律諮詢到物資提供與就業協助，全面投入弱勢家庭支持，成為強化社會安全網的重要力量。

謝國樑表示，面對社會問題日益多元、服務需求持續攀升，第一線社工的工作負荷亦明顯加重，人力穩定與專業培育逐漸成為亟需正視的重要課題，攸關整體社會安全網的永續發展。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，市府將從「徵才、留才、育才」三大面向推動「基隆市培育在地社工及社工人力穩定計畫」。在徵才方面，將攜手鄰近大專院校，鼓勵社工相關科系學生至市府擔任社工助理及實習生，並將社工助理時薪提高至300元，同時提供每月6000元實習津貼，以吸引優秀人才投入。

童子瑋說，他對社工有深厚的「革命情感」，在疫情期間他曾帶著熱騰騰的肉羹去社工科慰勞，那碗肉羹不只是食物，更是他對各位不分晝夜、無私付出的感謝，社工的工作猶如一場「沒有盡頭的馬拉松」，專業與辛勞不言而喻。

童子瑋提出四項承諾，（一）透過「階梯式留任獎金」，年資增加一年獎金就加碼，每滿三年再跳一級，提振新人招募誘因也留住資深人才；（二）保障人身安全，由首長親自主持聯繫會報，落實「警社合作」；（三）針對去年社安網考核乙等，將會議提升至「市長親自主持」府級規格；（四）由市長親自列管，整合警、衛、教、社政跨局處資源，做社工最強大的後盾。

童子瑋則提出「四大承諾」要做基隆社工最強後援。記者游明煌／ 翻攝