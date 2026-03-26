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藍營高市議員第一波提名登記截止 藍白合指標三民區4搶3

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨中央委員孫健萍登記參選三民區議員。記者徐白櫻／攝影
國民黨中央委員孫健萍登記參選三民區議員。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部第一梯次議員提名登記今天結束，具藍白合指標意義的三民區除議員黃柏霖及黃香菽外，前議員童燕珍及中央委員孫健萍登記參選，4人搶3席提名，另有前議員李鴻鈞之子李振豪、茂林區代會主席陳奕蓁參選。黨部主委柯志恩表示，登記結束後進入協商程序，協調未成就展開民調初選，第一梯次提名下月底前確定。

2026九合一選舉

國民黨分階段進行2026高雄市議員提名作業，第一梯次公告12個選區，第八選區（前新苓）、第十選區（前鎮小港）列入下一梯次。高市黨部從3月24日至26日開放登記，KK政線及左楠區五名議員聚集黨部聯合造勢，力拚全壘打。

現任議員享提名保障，第七選舉區（三民區）是藍白合的指標性選區，國民黨擬提名3人，共有黃柏霖、黃香菽、童燕珍、孫健萍4人登記，前立委黃昭順的助理莊為傑最後關頭轉向支持童燕珍，未登記參選。

總召黃香菽指出，三民區提名採取3+1（國民黨三席、民眾黨一席）模式，兩名現任議員可望獲得提名，另一席由童、孫兩人競爭；民眾黨林于凱以前擔任議員就很優秀，對他有信心，此區向來有一席小黨空間，可望四席全拿。

童燕珍2022年競選連任時落敗，此次捲土重來，力求國民黨再拿一席；孫健萍曾參選過左楠區議員，曾表態參選2022年高雄市長、2025年黨主席，均未真正投入選舉。

第1選區（大旗美）提名2人，林義迪、李振豪2人登記，第2選舉區（湖內路竹等區）李亞築1人登記。第3選舉區（大岡山區）提名3人，宋立彬、方信淵、黃韻涵3人登記。第4選舉區（左楠區）提名5人，陳麗珍、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟、白喬茵5人登記。

第5選舉區（仁大鳥大）提名2人，吳利成、陳若翠2人登記。第6選舉區（旗鼓鹽）提名2人，共有陳美雅、蔡金晏2人登記。第7選舉區（三民區）提名3人，黃柏霖、童燕珍、孫健萍、黃香菽4人登記。

第9選舉區（鳳山區）提名4人，劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲4人登記。第11選舉區（大寮區、林園區）提名3人，王耀裕、邱于軒、黃天煌3人登記。第13選舉區（那瑪夏等區之山地原住民）提名1人，葛姵瑩1人登記。第14選舉區（桃源等區山地原住民）提名1人，洪英雄1人登記。第15選舉區（茂林等區山地原住民）提名1人，陳奕蓁1人登記。

茂林區代表會主席陳奕蓁（中）登記參選茂林等區山地原住民議員。圖／取自陳奕蓁臉書
茂林區代表會主席陳奕蓁（中）登記參選茂林等區山地原住民議員。圖／取自陳奕蓁臉書

前議員李鴻鈞兒子李振豪登記參選第一選區議員，該選區預計提名兩人，如無意外他已經在提名名單內。記者徐白櫻／攝影
前議員李鴻鈞兒子李振豪登記參選第一選區議員，該選區預計提名兩人，如無意外他已經在提名名單內。記者徐白櫻／攝影

前議員童燕珍（左）再度出馬參選，原本有意參選的莊為傑（右）改變心意未參選，陪同童燕珍領表。圖／童燕珍提供
前議員童燕珍（左）再度出馬參選，原本有意參選的莊為傑（右）改變心意未參選，陪同童燕珍領表。圖／童燕珍提供

國民黨高市議員第一梯次提名登記今天截止，共29人完成登記。圖／高市黨部提供
國民黨高市議員第一梯次提名登記今天截止，共29人完成登記。圖／高市黨部提供

高雄市左楠區五席現任議員一起現身黨部，強調團結，再拚一次「全壘打」。記者徐白櫻／攝影
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國民黨KK政線聯合登記，展現團結氛圍。記者徐白櫻／攝影
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國民黨 高雄 議員

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