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國民黨桃園市議員領表截止 部分地區僅1人領表

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市黨部正辦理桃園市議員提名作業，明天下午是登記截止期限。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市黨部正辦理桃園市議員提名作業，明天下午是登記截止期限。記者陳俊智／攝影

2026地方選舉，國民黨桃園市黨部預計全市提名37席議員，今天領表截止，總計43人領表，目前35人完成登記。登記日至明天下午4時為止，但部分地區僅1人領表，等同確定提名，如登記人數超過提名人數，將辦初選。

2026九合一選舉

目前各區領表登記狀況如下：

領表：黃婉如、詹江村、陳美梅、凌濤、林政賢、張碩芳、佀（ㄙˋ）廣洋。

登記：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢。、張碩芳、凌濤。

第二選區（龜山區）

領表：江冠妤、孫韻璇、薛岳仁、林明義、高華駿。

登記：江冠妤、薛岳仁。

第三選區（八德區）

領表：楊朝偉、劉茂羣、朱珍瑤。

登記：楊朝偉、劉茂羣、朱珍瑤。

第四選區（蘆竹區）

領表：張桂綿、錢龍。

登記：張桂綿、錢龍。

第五選區（大園區）

領表：徐其萬。

登記：徐其萬。

第六選區（大溪復興區）

領表：李柏坊。

登記：李柏坊。

第七選區（中壢區）

領表：葉明月、邱奕勝、梁為超、李慶融、彭康傑、吳睿霖、劉安琪。

登記：葉明月、邱奕勝、梁為超、彭康傑、吳睿霖、劉安琪。

第八選區（平鎮區）

領表：陳韋曄、黃敬平、彭柏霖、舒翠玲。

登記：陳韋曄、黃敬平、彭柏霖、舒翠玲。

第九選區（楊梅區）

領表：羅志強、周玉琴、古振豐。

登記：周玉琴、古振豐。

第十選區（龍潭區）

領表：劉熒隆、徐玉樹、林昭賢。

登記：劉熒隆、徐玉樹、林昭賢。

第十二區（觀音區）

領表：吳進昌。

登記：吳進昌。

第十三選區（平原區）

領表：王仙蓮、陳姿伶、陳卉蓁。

登記：陳卉蓁。

第十四選區（山原區）

領表：張倉豪、陳瑛、簡志偉。

登記：張倉豪、陳瑛、簡志偉。

國民黨 桃園

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