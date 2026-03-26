國民黨桃園市議員領表截止 部分地區僅1人領表

行政院人事行政總處表示6月底前會大幅調整公務員專業加給表，也向行政院爭取今年度軍公教調薪機會。國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」，政府不能賴皮，信賴保護原則重於年金給多少錢，政府絕不能失信於自己的員工。

2026-03-26 14:02