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沈伯洋稱好不好選要問自己 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨傳出將徵召綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，綠議員跟指出若沈出戰，蔣萬安也不好選，沈今受訪表示，蔣好不好選應問他自己。蔣萬安表示，目前就是全力拚市政，未多表態。記者洪子凱／攝影
民進黨傳出將徵召綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，綠議員跟指出若沈出戰，蔣萬安也不好選，沈今受訪表示，蔣好不好選應問他自己。蔣萬安表示，目前就是全力拚市政，未多表態。記者洪子凱／攝影

民進黨傳出將徵召綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，綠議員跟指出若沈出戰，蔣萬安也不好選，沈今受訪表示，蔣好不好選應問他自己。蔣萬安表示，目前就是全力拚市政，未多表態。

2026九合一選舉

沈伯洋今受訪表示，重點是選對會要做出相關決定，他現在是民進黨團幹部，也是台北市民，現在對他最重要的是軍購條例；至於蔣萬安好不好選，應該是問蔣萬安。

蔣萬安表示，一再強調現階段就全力專注在市政上，為所有市民獲得最大福祉。被問沈伯洋也是台北市民，自己施政會讓其有感嗎，蔣強調，「就全力拚市政」。被問到會不會害怕或瑟瑟發抖嗎？蔣微笑並未多做回應。

說話 軍購條例 民進黨團

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