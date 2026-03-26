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沈伯洋稱好不好選要問自己 蔣萬安說話了
民進黨傳出將徵召綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，綠議員跟指出若沈出戰，蔣萬安也不好選，沈今受訪表示，蔣好不好選應問他自己。蔣萬安表示，目前就是全力拚市政，未多表態。
2026九合一選舉
沈伯洋今受訪表示，重點是選對會要做出相關決定，他現在是民進黨團幹部，也是台北市民，現在對他最重要的是軍購條例；至於蔣萬安好不好選，應該是問蔣萬安。
蔣萬安表示，一再強調現階段就全力專注在市政上，為所有市民獲得最大福祉。被問沈伯洋也是台北市民，自己施政會讓其有感嗎，蔣強調，「就全力拚市政」。被問到會不會害怕或瑟瑟發抖嗎？蔣微笑並未多做回應。
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