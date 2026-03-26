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新北第八選區國民黨內初審不符資格 黃永昌爭取徵召提名

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃永昌。圖／聯合報系資料照片
新北市議員黃永昌。圖／聯合報系資料照片

新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）民進黨初選結果出爐將提名5席，但藍營卻存有變數，國民黨預計在該選區提名4席，不過現任5席都登記參選，本來被認為可能進入初選，不過現任議員黃永昌先前因案遭緩刑3年，據公職人員選罷法規定緩刑期間不得參選，國民黨地方黨部日前審查後，認為黃不符合參選資格。

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黃永昌表示，目前對被判緩刑能否參選一事有違憲疑慮，目前立院也都在討論修法，若地方黨部無法決定，他已建議黨中央採取徵召他作為第五席參選，「請中選會審核最沒有問題」。

國民黨新北市黨部小組上周完成登記參選人資格審查，目前除了認為黃永昌不符合參選資格，新店選區邸聖德也因為入黨時間不滿4個月被認為不符合資格。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前初步完成審查，名單都將交由黨中央最後核定，預計4月就會公布。

黃永昌認為，目前對於緩刑是否影響參政權，立法院與大法官均已啟動相關程序，相關爭議仍在釐清中，「這不是什麼問題」，立法院過去通過的相關規定，有侵犯司法權、違反人民參政權之虞。

黃永昌指出，已向黨部建議，現階段既然公告登記4席、共有5人登記，可比照前例採取彈性處理，例如先行提名，再交由中選會審查資格。他也舉例，過去台南也有類似情形，當時亦申請釋憲並持續審理中，顯示有前例可循。

他認為，若修法通過，應可提供更明確且合理的參選依據，五人全數提名是可行方案。

黃志雄指出，本次第八選區預計提名4席，共有5人登記，經資格審查後4人符合規定，將優先列入提名名單。

對於黃永昌認為的參選空間，黃志雄表示，相關法制問題仍須視立法院修法進度與是否溯及既往而定，仍須回歸法律與制度面檢視，都已送請黨中央最後核定。

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