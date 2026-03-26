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人事總處拋替軍公教加薪 李四川嘆公教要的是「承諾」而非「福利」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」。圖／李四川競辦提供

行政院人事行政總處表示6月底前會大幅調整公務員專業加給表，也向行政院爭取今年度軍公教調薪機會。國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」，政府不能賴皮，信賴保護原則重於年金給多少錢，政府絕不能失信於自己的員工。

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李四川今與數百位退休公教前輩齊聚一堂，他表示自己從雇員、技工一路做到 14 職等，42 年歲月全部貢獻給國家，他直言最痛心的不是退休金被砍，而是中央政府帶頭毀約、破壞「信賴保護原則」。他承諾未來若當選市長，一定會帶著具體計畫前往行政院，為公教人員爭取應有的尊嚴與合理待遇。

李四川指，目前光是台北市公務人員缺額就高達 8千 ，由於中央年金改革後福利大幅縮減，加上民間企業薪資競爭力強，導致基層如建管處等專業單位出現嚴重人才斷層。李四川自嘲：「我在民間工作兩年，年終獎金就比當副市長一年的薪水還多。」他憂心若國考素質下滑、量能不足，未來政府的施政品質將面臨崩盤，這對國家長遠發展絕非好事。

針對中央人事總處近日提出的專業加薪計畫，李四川直言「差得很遠」他分享個人經驗指出，自己身為高職等退休，退休金仍從 7 萬多塊被砍到剩下 5 萬 2，基層同仁的處境可想而知。李四川強調，公教人員爭取的從來不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」。

除待遇問題，李四川也對現行政治環境下公務員備受壓力感到不捨，他指出，公務員不僅要怕被指控圖利，還要面對議會動輒數萬件的索資壓力，尊嚴蕩然無存，若未來回到新北市服務，他一定會成為同仁最強的後盾，不僅會特別照顧公務體系，更會代表地方向中央強力要求重新檢討待遇與退休制度，找回公務員應有的光榮感。

國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席中華民國各級公教退休人員總會新春團拜表示，公教人員爭取的從不是「福利」，而是政府對公職同仁的「承諾」。圖／李四川競辦提供

年終獎金 中央政府 公務員

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