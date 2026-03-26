彰化縣前縣議員江熊一楓涉詐領助理費 法院裁定延押

彰化縣前縣議員江熊一楓涉嫌任內詐領助理費被提起公訴，彰化地方法院認為她涉及最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有相當理由足認被告有逃亡、串供之虞，有羈押的必要。

江熊一楓兩月前被羈押，彰化地檢署調查她在擔任縣議員任內，涉嫌借用人頭帳戶向彰化縣議會合計詐取487萬797元，依違反貪汙治罪條例起訴，具體求刑9年6月，4名人頭帳戶的「助理」分別具體求刑3年7月至5年。

彰化地院今裁定江熊一楓延押，理由是她的犯罪嫌疑重大，所犯利用職務上機會詐取財物罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，她面臨可能受重刑的諭知，為規避刑罰的執行，有逃亡之動機。

江熊一楓從政經歷、社會地位及資力，亦有逃匿的能力，且曾經擔任人頭助理的人應具有相當影響力，並考量她、共犯在偵查中的供述情形，有相當理由足認被告有逃亡、串供之虞。

衡酌本案訴訟進行程度、被告所涉犯行的危害程度、國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益及其防禦權受限制程度，為確保本案審判、執行順利進行，認對江熊一楓為羈押處分仍屬適當而必要，尚無法以具保、責付、限制住居或施以科技設備監控等限制較小的手段替代羈押，而有羈押之必要。