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國民黨彰化選舉登記突喊卡 民眾黨急布局鄉鎮市代表助攻議員
民眾黨彰化縣黨部加快年底大選布局，今公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等7個選區登記，預計提名12席。其中彰化市、員林市分別規劃提名4席與3席，盼帶動議員選情，助攻現任議員吳韋達、張雪如拚連任。
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相較之下，中國國民黨彰化縣黨部原訂3月23日至25日受理參選登記，卻臨時喊卡。彰化縣黨部表示，中央決定暫緩但未說明原因；地方則解讀，與縣長人選尚未拍板有關，導致整體提名節奏延後。
台灣民眾黨已啟動基層布局，議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區，此次再公告鄉鎮市民代表提名細節，涵蓋名額配置、登記資格、領表與登記時程及審查機制等。領表與登記期間為3月27日至4月2日；若登記人數超額，將由推薦小組評鑑並先行協調，未果則依評分排序決定人選，同分者再以協調或表決定案。
彰化縣黨部主委温宗諭表示，民眾黨強調開放參與、降低政治門檻，無派系包袱，鼓勵年輕人、返鄉人才及政治素人投入公共事務，盼打造讓有意願做事者被看見的政治環境。他也提到，今日適逢黨主席柯文哲一審宣判之日，但無論結果如何，柯文哲過去曾勉勵黨員「照顧好自己，就是對他最好的幫忙」。
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