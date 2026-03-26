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前議員江熊一楓詐助理費起訴 民進黨廉政會立案議處

中央社／ 彰化26日電

民進黨前議員江熊一楓涉詐領助理費487萬餘元遭起訴；民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，江熊一楓已登記參選，此案中央黨部廉政會已立案議處中，縣黨部會依相關議處結果處理。

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前彰化縣議員江熊一楓任議員期間涉詐領公費助理補助費新台幣487萬797元，彰化地檢署今天偵結依違反貪污治罪條例提起公訴，求處有期徒刑9年6月、宣告褫奪公權。

針對江熊一楓涉詐助理費遭地檢署起訴，民進黨彰化縣黨部發布新聞稿，強調任何違法行為都必須接受法律制裁並予以譴責；此案中央黨部廉政會已立案議處中，待廉政會議處後，縣黨部會依相關議處結果做處理。

楊富鈞接受中央社記者電訪時指出，上午向黨中央回報江熊一楓遭起訴時，才得知廉政會已立案，而縣黨部也要再次重申，黨員若涉不法行為絕不縱容，任何不法行為都必須受法律制裁、勿枉勿縱。

中央社 彰化縣 助理費

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