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觀察站／綠新北議員初選出爐 蘇系守盤顧大局 新系、正國會拚擴張

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德總統（右）與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）。本報資料照片
賴清德總統（右）與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）。本報資料照片

民進黨新北市議員初選結果出爐，扣除兩個原住民選區，1到11選區擬提34席次。本次初選呈現「蘇系保守、新潮流與正國會系統積極擴張」態勢，地方黨務人士指出，蘇系這次議員布局相對保守，用意是和各派系保持和諧與平衡，畢竟這次選舉不僅爭取議員席次過半，如何將蘇巧慧送上市長大位才是重點。

2026九合一選舉

攤開這次初選結果名單，蘇系、親蘇、友蘇系議員有戴翎育、翁震州、李余典、邱婷蔚、李倩萍、陳俊諺、張維倩、羅文崇（綠色友誼）、彭一書、陳韋任、林裔綺，人數仍是最多。

其次是正國會的陳岱吟、陳俊維、山田摩衣、卓冠廷、吳昇翰、陳乃瑜、蔡美華；新潮流則有吳奕萱、林秉宥、顏蔚慈、李昆穎、戴瑋姍、張錦豪；英系則有鄭宇恩、彭佳芸、張嘉玲、廖宜琨；湧言會則有李宇翔、黃淑君。

其他還有綠色友誼游明諺（親賴）、退出湧言會目前親賴的張志豪、離開正國會運作的許昭興、與無明顯派系的高乃芸。

從結構來看，蘇系不同上屆積極擴張版圖，這次採「穩定既有版圖」為主軸，多數布局仍以現任或接班人為主，蘇系幕僚原有不少被視為能挑戰土樹三鶯、新莊等選區的人選，最後沒有登記，目的就是希望維持派系平衡「這次選舉重點在如何把蘇巧慧送進新北市府」。

相較下新潮流、正國會在本次初選登記期間展現高度企圖心，在板橋、新莊、土樹三鶯、汐金萬等一級戰區積極卡位，其中新莊選區多方混戰，正國會與新潮流各自推派的新人陳岱吟、吳奕萱都順利通過初選；汐金萬選區則由正國會的蔡美華出線；土樹三鶯正國會現任議員林銘仁落馬，但同派系新人吳昇翰出線。

板橋雖不用初選，但除現任議員戴瑋姍，新人李昆穎也積極搶攻，盼為新潮流在新北再下一席。

過去在新北席次排名前段班的英系，在現任議員鍾宏仁、周雅玲與前議員黃俊哲不選後，席次大幅度縮減，這次也沒有新人出馬挑戰，地方認為，未來英系與蘇系合作會加深，確保英系在新北的命脈得以延續。

另在新莊選區，蘇系立委吳秉叡在初選除了支持自己的子弟兵，此外也積極協助新潮流的吳奕萱，不過地方認為僅在初選階段，確保大弟子翁震州連任，仍會是他首要目標。

地方人士說，新北市蘇系與新潮流長期維持一定程度的合作默契，部分選區甚至可能形成「戰略互補」，不過在席次有限的情況下，一個派系難同時支撐多名候選人，在取得初選門票後，仍是「兄弟爬山各自努力」。

戴瑋姍 新北 蘇巧慧

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