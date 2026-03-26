江熊一楓涉貪起訴求刑9年6月 民進黨彰化縣黨部：待廉政會結果再處置

民進黨台北市長人選未定，近日傳出黨內評估，若行政院副院長鄭麗君未點頭，立委沈伯洋是第二人選。民進黨台北市議員洪健益也表示，台北市長蔣萬安若對上「刺客型選手」沈伯洋，肯定非常難打。沈伯洋今回應，他現在最重視的是軍購條例，至於蔣萬安好不好選，應該要問蔣萬安才準確。

2026-03-26 12:08