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江熊一楓涉貪起訴求刑9年6月 民進黨彰化縣黨部：待廉政會結果再處置
彰化縣前縣議員江熊一楓涉在任內詐領助理費，遭收押至今已滿2個月，彰化地檢署今依違反貪污治罪條例提起公訴，並建議具體求刑9年6月。對此民進黨彰化縣黨部表示，針對江熊一楓涉案遭起訴，中央黨部廉政會已立案議處中，後續將視議處結果再行處理。
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縣黨部強調，任何違法行為都必須接受法律制裁並予以譴責。縣黨部主委楊富鈞指出，本案已進入中央廉政會議處程序，待結果出爐後，地方黨部將依相關決議辦理後續處置，並重申對於黨員涉及不法行為，絕不寬貸、毋枉毋縱。
不過，黨內人士認為，過去未曾有遭起訴者仍獲黨提名參選的前例，江熊一楓恐因此喪失代表民進黨參選下屆縣議員的資格。
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