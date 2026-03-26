新竹縣藍營初選白熱化 最新民調顯示徐欣瑩暫居領先

國民黨新竹縣長初選選戰趨於白熱化，根據《美麗島電子報》26日公布的最新民調，立委徐欣瑩展現強大的吸票實力，在黨內互比中大幅領先副縣長陳見賢達10.3個百分點。地方分析指出，陳見賢近期因過去涉黑、暴力討債不法資料被公開等問題浮上檯面，導致與徐欣瑩的民調差距持續拉大，已引發藍軍基層對於「最強候選人」的重新評估。

根據地方政壇觀察，陳見賢近期過往一清專案檔案紀錄及相關爭議陸續被公開，網紅cheap甚至形容陳見賢與徐欣瑩的對決是江湖味對上科技博士，陳見賢過去黑歷史頻頻曝光，泛藍支持者對於陳見賢信任度大幅降低。

民調數據也反映了這項隱憂。在互比式支持度中，徐欣瑩以43.7%壓倒性領先陳見賢的33.4%，徐欣瑩大幅領先超過10%。尤其在「泛藍支持者」的部分，徐欣瑩拿下54.4%的支持，陳見賢則僅有37.8%。數據顯示，即便是國民黨鐵票部隊，也開始對陳見賢的參選準備程度產生觀望，轉而支持形象更清晰、資訊更透明的徐欣瑩。

在納入民進黨潛在對手鄭朝方的對比民調中，國民黨如果派出徐欣瑩將大幅領先民進黨的鄭朝方，若派出徐欣瑩： 以44.7%大勝鄭朝方的27.0%，領先幅度達17.7%。若派出陳見賢：以39.7%領先鄭朝方的31.2%，領先幅度縮小至8.5%。

分析人士指出，陳見賢因近期資料曝光爭議，不僅無法有效凝聚藍營，更難以吸引中間選民。若由陳見賢出戰，鄭朝方的支持度將回升至31.2%，雙方差距僅剩個位數，這對國民黨而言無疑是進入「危險區域」。反觀徐欣瑩，其立委任內的口碑與數據透明度，讓她能拉開近18%的安全防線。