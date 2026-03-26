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被稱難打的「刺客型選手」 沈伯洋：應問蔣萬安

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市長人選未定，近日傳出黨內評估，若行政院副院長鄭麗君未點頭，立委沈伯洋是第二人選。民進黨台北市議員洪健益也表示，台北市長蔣萬安若對上「刺客型選手」沈伯洋，肯定非常難打。沈伯洋今回應，他現在最重視的是軍購條例，至於蔣萬安好不好選，應該要問蔣萬安才準確。

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民進黨台北市議員洪健益日前指出，當蔣萬安慣於用「溫和中立」當保護色時，台北選戰更需要一位能打破濾鏡、直球對決的「刺客型選手」沈伯洋。

民進黨立法院黨團今舉行輿情回應記者會。沈伯洋被問及此事時表示，重點是選對會要做出相關決定，他現在是民進黨團幹部，也是台北市民，現在對他最重要的是軍購條例；至於蔣萬安好不好選，應該是問蔣萬安。

民進黨團副書記長吳沛憶指出，任何政黨要推出市長參選人，目的都不是為了要讓誰難過，大家真正在意的，是台北市民會不會難過、台北市民這些年好不好過，怎樣的參選人可以讓這個城市變更好，這是黨內最關心的。黨團幹事長莊瑞雄則說，人選很快就會出來了。

軍購條例 台北 鄭麗君 蔣萬安 沈伯洋

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