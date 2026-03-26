民進黨新北第八選區初選出爐 現任議員林銘仁落馬

民進黨今天公布2026年新北市第八選區初選結果，依三家民調單位平均後，由現任議員卓冠廷以22.13％的民調成績排名第一，新人吳昇翰20.01％居次，接下來依序是現任議員彭一書19.01％、廖宜琨17.11％、林銘仁14.71％、高乃芸7.02％，該選區民進黨預計提名5席，且有婦女保障名額，最終現任議員林銘仁遺憾落馬。

本次民調由中央黨部、山水及全方位三家民調單位執行，有戰將之稱的卓冠廷在山水、全方位兩家民調皆取得領先，奠定第一的地位；新人吳昇翰在中央黨部民調居首，帶動整體排名維持在第二，展現其勤跑基層與空戰的成果。

現任議員林銘仁在各項數據略低於前段班，最終排名第五，但因為該區有一席婦女保障名額，導致高乃芸民調排名第六，仍獲得婦女保障名額，林銘仁被擠下榜單。

正國會系統的林銘仁是五連霸議員，長期在議會第五審查會，對新北教育、文化深耕許久，在地方頗受好評，但去年傳出涉嫌詐領助理費一案，雖案件尚未判刑，仍符合參選資格，但已重創其聲勢。

這次初選還有另一看點，現任議員彭一書事前議員彭成龍之子，但他長期在立委吳琪銘服務處擔任主任，上次選舉也獲得吳琪銘全力支持，兩人堪稱「師徒」，不過吳琪銘這次「交棒」給兒子吳昇翰，讓彭一書處境相當尷尬，不過他仍憑著四年議員打下基礎，順利通過初選，兩人未來在年底大選之間的競合，也會是接下來的看點。

這次高乃芸在初選排名較後，地方分析主要是原本的競爭者朱誼臻轉戰汐止選區後，婦女保障名額等於保送高乃芸，高在初選的策略先保留好牌，以利未來大選更好發揮。

廖宜琨驚險通過民進黨初選，他表示，本次選戰情勢相當嚴峻，由於該選區席次從十席縮減為九席，整體競爭明顯升高，再加上新人輩出、對手實力堅強，無論在網路聲量的「空戰」或基層經營的「陸戰」上，各陣營皆全力以赴，形成高度競爭局面「這不是穩定的一席，而是一場隨時可能翻盤的關鍵戰役。」

廖宜琨指出，在席次減少與強敵環伺的雙重壓力下，每一張選票都至關重要，稍有鬆懈就可能影響最終結果。他強調，目前選情沒有樂觀空間，也沒有保留餘地，必須全力以赴、步步為營，他也呼籲年底選舉所有支持者務必踴躍投票，「關鍵的一票，將決定認真做事的人能否留下來，繼續為地方服務。」

卓冠廷說，謝謝大家對他這三年來表現的肯定，他也要向同選區所有優秀的參選夥伴致上最高的敬意，每一位夥伴對地方的熱忱，都是推動土樹三鶯進步的力量，也是他學習的榜樣。初選過關不是終點，而是重擔的開始，他會帶著這份得來不易的託付，跑得更勤、做得更多。