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彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費被提起公訴 恐喪失綠營提名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被提起公訴。本報資料照片
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被提起公訴。本報資料照片

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內詐領助理費，被收押迄今滿2個月，彰化地檢署今依違反貪汙治罪條例提起公訴，建議具體求刑9年6月。民進黨方面指出，過去沒黨提名參選人被起訴的前例，江熊一楓恐喪失代表黨參選下屆縣議員的資格。

2026九合一選舉

彰化縣議員第五選區（北斗區），民進黨江熊一楓、李俊諭通過黨內初選獲提名，江熊一楓在黨內初選期間已被收押，透過她的辯護律師及夫婿江昭儀表達參選到底不放棄的決心，現今被提起公訴，民進黨認為江熊一楓行為有損黨的形象，將討論並作出她喪失代表黨參選資格的決定。若江熊一楓無法參選，溪州鄉前鄉長黃盛祿的妻子陳似梅可望遞補，以第五選區民進黨有當選兩席縣議員的實力，代夫出征的陳似梅有機會勝出。

彰檢指出，檢察官朱健福指揮法務部調查局彰化縣調查站偵辦本案，江熊一楓自民國99年3月1日至111年12月24日連續擔任彰化縣第十七屆、第十八屆及第十九屆縣議員，任職期間為支應私人花費及服務處開銷，涉嫌利用職務上機會，以不實申報等方式詐領公費助理補助費。

檢方調查，江熊一楓在第十七屆議員期間，與張姓男子及兩名鄭姓女子共謀，由張男等3人提供個人資料與郵局帳戶擔任「人頭助理」，由江熊一楓向彰化縣議會虛偽申報，致議會陷於錯誤，將助理補助費撥入張男等3人帳戶，後由江熊一楓或指示助理提領供私人使用。

江熊一楓在第十八屆縣議員期間，以相同手法取得張姓女子同意擔任人頭助理，並據此向縣議會虛偽申報，詐領助理薪資與春節慰勞金用於私人花費。江熊一楓在第十九屆縣議員聘用配偶江昭儀擔任公費助理，任期間江熊一楓滯留國外期間合計達15個月，客觀上已無專職擔任議員助理的可能性，但她未向議會申報停聘，使議會陷於錯誤，按月撥付她出國期間的助理補助費。

江熊一楓以上述方式合計向彰化縣議會共詐取487萬797元，檢察官以貪汙治罪條例第5條第1項第2款的利用職務上機會詐取財物、刑法第214條的使公務員登載不實公文書等罪嫌提起公訴，彰檢對江熊一楓及其助理等5人，涉嫌違反貪汙治罪條例等案件偵查結終，依法提起公訴。

其餘4名同案被告張男、張女和兩名鄭姓女子雖無公務員身分，亦依貪汙治罪條例的共同正犯身分提起公訴。彰檢審酌江熊一楓挪用公款額度甚高，有負選民所託，然考量自白犯行，並繳回全部犯罪所得等犯後態度，建請法院量處有期徒刑9年6月，宣告褫奪公權，並依規定沒收犯罪所得。同案被告張男、兩名鄭姓女子均求處有期徒刑3年7月；張姓女子求處有期徒刑5年。

江熊一楓 彰化縣

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