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柯文哲案判決牽動選情 嘉市長選戰怎麼合？藍白陣營看法曝
嘉義市長選戰加溫，藍白整合關鍵階段，國民黨民眾黨敲定清明連假完成市話民調，4月6日公布結果，決定由誰代表出戰市長選舉。隨著時程拍板，白營張啓楷與藍營翁壽良雙方人馬最後衝刺，力拚民調前搶占聲量與支持度。整合倒數前，擔任張啓楷競選總幹事的民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城容積率案與政治獻金爭議，台北地法院下午宣判，引發外界關注是否牽動藍白合作布局。
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對此，國民黨組發會主委李哲華昨天在藍白協調會前表示，柯文哲司法案件不會影響雙方合作。藍白簽署合作協議具指標示範意義，雙方立法院與地方選舉維持良好互動，合作關係穩定，對整合持正面態度。
張啓楷爭取民調勝出，動作頻頻，接連舉辦3場廟口開講，深化基層動員。最新一場活動明晚邀請網紅「館長」陳之漢助講造勢，並安排在文化路商圈進行
直播試吃，以網路聲量結合掃街，吸引年輕族群關注，提升整體曝光度。翁壽良展開文宣攻勢。首波家戶文宣以「國民黨KMT」字母，詮釋「善良、正念團隊」，以醫師白袍形象凸顯專業服務。他強調參選並非爭輸贏，爭的是嘉義下一步，讓嘉義變得更好。
值得注意的是，柯文哲案下午判決結果，民眾黨內部引發不同解讀。有支持者認為，若柯文哲判重刑，反而激起支持者凝聚力，化悲情轉化為選戰動能；也有人指出，若柯文哲無罪有助穩定軍心，強化外界對其清白認同，對選情同樣具加分效果。無論結果如何，政治效應已在基層發酵。張啓楷、翁壽良文宣論述，延續現任市長黃敏惠治理路線，主打「永續嘉義」願景，顯示藍白整合不僅是人選競逐，更是政策延續與城市方向的競爭。
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