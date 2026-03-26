柯文哲案判決牽動選情 嘉市長選戰怎麼合？藍白陣營看法曝

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內詐領助理費，被收押迄今滿2個月，彰化地檢署今依違反貪汙治罪條例提起公訴，建議具體求刑9年6月。民進黨方面指出，過去沒黨提名參選人被起訴的前例，江熊一楓恐喪失代表黨參選下屆縣議員的資格。

2026-03-26 11:38