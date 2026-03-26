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中東戰火衝擊瀝青也斷貨 李四川憂「路難平」籲中央拿對策

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川指美伊戰爭正在全世界引發巨大的蝴蝶效應，面對石化、天然氣與瀝青等原料短缺，呼籲政府拿出因應對策。圖／翻攝李四川臉書
李四川指美伊戰爭正在全世界引發巨大的蝴蝶效應，面對石化、天然氣與瀝青等原料短缺，呼籲政府拿出因應對策。圖／翻攝李四川臉書

受中東地緣政治衝突持續升溫影響，石化原料供應鏈受衝擊。國民黨新北市長參選人李四川今在臉書表示，他常說地方首長至少要做到「路平燈亮水溝通」，但因美伊戰爭造成石化業原料嚴重短缺，瀝青嚴重缺貨，承攬路平工程的業者無奈指接下來道路銑鋪、更新、維護等工程，都將面臨瀝青缺料問題，接下來幾個月要做到「路平」可能都不是件容易的事了。

2026九合一選舉

李四川說，氣象學有一個專有名詞「蝴蝶效應」，一隻巴西的蝴蝶扇動翅膀，兩周後可能在美國德克薩斯州引起龍捲風。在一個動態系統中，極微小的變化可能導致連鎖反應，最後產生巨大、長期的結果，美伊戰爭正在全世界引發巨大的蝴蝶效應。

李四川說，市政府的老同事打電話告訴他，因美伊戰爭造成石化業原料嚴重短缺，瀝青嚴重缺貨。在台灣，所有和石化業相關的衍生產品、來自印度的製藥原料，由於航運阻斷或是成本劇增，不只是同聲喊漲，甚至已經面臨斷貨，只要生活裡用得到任何含有塑膠成分的產品，包括塑膠袋、手搖杯、免洗餐具，或是有服用大多數的學名藥，就等著漲價。更別說石油和天然氣了，台灣現在有50%左右的電力是依靠天然氣，這還不包括家用的天然氣與餐飲業使用的桶裝瓦斯，

李四川提及，早在美伊戰爭之前，這幾年和AI相關的半導體產業以及用電量龐大的算力中心，早就可以預見到臺灣即將缺電的事實。中央政府卻一定要等到2025達成非核家園的「神聖目標」後，才在前幾天宣布重啟核電。蝴蝶們白飛了好幾年。

李四川更擔心今年竹苗地區以及中南部很可能缺水的問題。西部地區今年創下75年來冬季降雨最低紀錄，全台灣目前已經有12座水庫的蓄水量低於40%。如果4月份的梅雨降雨量不如預期，農業用水、民生用水、科技園區的用水，都可能受到影響，他指自己正忙著選舉，只希望政府能夠看到這些遠遠近近的蝴蝶，早點拿出對策。

天然氣 石化原料 地緣政治

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